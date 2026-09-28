Andreas Muller al Gf Vip, chi è il fratello disabile Manuel: “Mi vergognavo, ora ballo per lui” Il ballerino ha raccontato le difficoltà vissute nel rapporto col fratello da bambino, confessando di essere stato indirizzato verso la danza proprio da lui

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Un racconto intimo, fatto di difficoltà, incomprensioni e soprattutto di un legame familiare capace di cambiare il corso di una vita. Nella casa del Grande Fratello VIP, infatti, Andreas Muller ha ripercorso il rapporto con il fratello maggiore Daniel, rivelando come proprio da lui sia arrivata la spinta decisiva verso la danza, segnando profondamente la sua carriera. Scopriamo cos’è successo e tutti i dettagli.

Grande Fratello VIP, la confessione di Andreas Muller al GF Vip

Parlando con Marina La Rosa nella casa del Grande Fratello VIP, Andreas Muller ha scelto di raccontare anche gli aspetti più delicati del rapporto con Daniel, senza nascondere i sentimenti che provava quando era soltanto un bambino. Il fratello maggiore, colpito da una meningite durante l’infanzia, aveva sviluppato importanti conseguenze che ne avevano condizionato la vita e i rapporti con gli altri. «Mi vergognavo di lui perché era proprio strano, diverso», ha ammesso il ballerino parlando con La Rosa, spiegando di non essere stato in grado, a dieci anni, di comprendere la sua condizione: «Io lo vedevo strano, non sapevo che ci fosse un problema, ma anche se me l’avessero spiegato non avrei capito». Quella difficoltà nel rapportarsi con Daniel si traduceva anche in comportamenti di allontanamento: «Lo vedevo in giro e prendevo proprio l’altra strada», ha raccontato Andreas, confessando inoltre: «C’è stato anche un momento in cui ai ragazzi con cui uscivo dicevo che io avevo un solo fratello e non due». Una fase che oggi il ballerino rilegge con occhi completamente diversi, anche alla luce delle difficoltà affrontate da Daniel, che secondo veniva bullizzato e considerato «la pecora nera delle situazioni». A cambiare il loro rapporto è stata soprattutto la madre di Andreas, che ha trovato un modo per avvicinare i due senza concentrarsi direttamente sulla disabilità. «Mia madre è stata bravissima, non si è concentrata nel dirmi cosa avesse Daniel», ha spiegato, raccontando come gli parlasse invece della sua grande passione per il ballo. Daniel guardava continuamente film come Step Up, Step Up 2, Flashdance e Honey e chiedeva al fratello di accompagnarlo a lezione. Dopo aver rifiutato più volte, Andreas alla fine accettò: «Mi è stato chiesto di fare un piccolo sforzo e di ascoltarlo». E quella lezione, affrontata inizialmente «vergognandomi», gli avrebbe cambiato la vita. «Da quel momento ho lasciato il calcio e ho iniziato a ballare», ha raccontato, aggiungendo: «Mi è piaciuta da subito la danza».

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Chi è Daniel, il fratello di Andreas Muller

Daniel Muller è il fratello maggiore di Andreas ed è una figura centrale nella storia personale e artistica del ballerino. La meningite contratta quando era ancora molto piccolo ha lasciato conseguenze che gli hanno impedito di realizzare pienamente il suo sogno di trasformare la danza in una professione. La passione, però, è sempre rimasta una parte fondamentale della sua identità. Andreas ha raccontato che Daniel conosceva profondamente il mondo della danza, seguiva con entusiasmo il percorso del fratello e, per un periodo, aveva anche avuto l’opportunità di ballare all’interno di una crew. È stato proprio Daniel, quindi, a indirizzare indirettamente Andreas verso quella strada che lo avrebbe portato ad Amici e alla vittoria del talent show.

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