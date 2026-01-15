Andreas Muller diventa Fabrizio Corona, l’annuncio choc: “Svelo i segreti oscuri della Tv, cadranno teste” Il ballerino ex Amici e marito di Veronica Peparini ha annunciato di avere cambiato la ‘linea editoriale’ dei suoi social per rivelare retroscena televisivi

Andreas Müller come Fabrizio Corona. Il ballerino ex Amici, infatti, ha annunciato di avere cambiato la ‘linea editoriale’ del suo profilo Instagram per svelare "i segreti più oscuri della tv italiana". Con una mossa un po’ a sorpresa ispirata all’ex re dei paparazzi e al suo podcast Falsissimo, dunque, il marito di Veronica Peparini inizierà a usare i social in maniera diversa e senza più alcun filtro. Scopriamo cosa ha detto e tutti i dettagli.

Andreas Müller svela tutti i retroscena della televisione?

"Voi non avete idea di quanti segreti ho scoperto dopo aver lavorato in televisione" ha raccontato Andreas Müller in un video postato oggi sul suo profilo Instagram, dichiarandosi essere pronto a svelare vari retroscena risalenti alla sua esperienza televisiva ad Amici e non solo proprio come Fabrizio Corona: "Corona accende micce e io adesso sgancio le bombe". Il ballerino ha annunciato una nuova ‘linea editoriale’ per i suoi canali social, dicendosi stufo di indossare una maschera e determinato invece a essere sé stesso senza più filtri. "Ioo mi sono sempre esposto sui social, ma mai per la persona che sono realmente, solo per quello che gli altri si aspettavano che io dovessi essere" ha spiegato il marito di Veronica Peparini. "Fino ad oggi avete visto una vita costruita, ma non perché finta, costruita perché pensavo di dover far vedere solo quello che è giusto far vedere per rispettare il canone di una persona che stava costruendo una carriera. Io credo che il successo ti renda schiavo di un sistema".

Müller come Corona: l’annuncio social

"Da oggi voglio iniziare a utilizzare questa piattaforma in un modo diverso. L’ingrediente segreto per fare tutto questo è non mettere filtri e quindi racconterò tutto in totale trasparenza" ha annunciato Andreas Müller nel reel pubblicato oggi: "Voglio semplicemente liberarmi da delle catene di cui io stesso personalmente mi sono reso schiavo in questi anni". Il ballerino ex Amici si è dunque detto sicuro del suo nuovo utilizzo dei social ‘alla Fabrizio Corona’ e ha chiuso con una battuta: "Sicuro diranno che erano meglio i video di quando ballavo, però la verità, sai qual è? Che non fregava un ca**o a nessuno…".

