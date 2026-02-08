Sanremo 2026, Andrea Pucci rinuncia alla co-conduzione: "Il termine fascista non dovrebbe esistere, insulti inaccettabili alla mia famiglia" Dopo le polemiche social, Andrea Pucci ha deciso di rinunciare alla co-conduzione del Festival di Sanremo: il motivo

Andrea Pucci fa un passo indietro e rinuncia ufficialmente alla partecipazione al Festival di Sanremo 2026, dopo le forti critiche esplose in seguito all’annuncio della sua presenza come co-conduttore. Inizialmente indicato per affiancare la conduzione in una delle serate centrali, il comico si è trovato al centro di un acceso dibattito che ha rapidamente assunto toni polemici. Il clima di tensione creatosi attorno al suo nome lo ha portato a riconsiderare la scelta e a decidere di sfilarsi dall’evento. L’annuncio del ritiro è arrivato direttamente da Pucci, che ha voluto chiarire personalmente la sua posizione. Nelle sue parole traspare delusione per quanto accaduto e una forte amarezza per l’evoluzione della vicenda. Una decisione che chiude così, prima ancora di iniziare, il suo percorso verso il palco dell’Ariston.

Sanremo 2026, Andrea Pucci fa un passo indietro e rinuncia alla co-conduzione: il motivo della decisione

Dopo la comunicazione della sua presenza a Sanremo 2026, Andrea Pucci si è ritrovato travolto da una forte ondata di polemiche che ha rapidamente acceso il dibattito pubblico. Il comico ha spiegato di essere stato bersaglio di messaggi offensivi e vere e proprie intimidazioni, che non hanno colpito soltanto lui ma anche i suoi familiari. Proprio questo elemento ha avuto un peso decisivo nella scelta di fare un passo indietro. Pucci ha sottolineato come il clima venutosi a creare fosse diventato insostenibile. Le tensioni e i toni dello scontro hanno compromesso la possibilità di affrontare l’esperienza con la necessaria serenità.

Da qui la decisione di rinunciare definitivamente al palco dell’Ariston. In un post sui social, Pucci ha scritto: "Il mio lavoro è quello di far ridere la gente, da 35 anni, ma potrei dire da sempre!!! E da sempre ho portato sul palco usi e costumi del mio paese, beffeggiando gli aspetti caratteriali dell’uomo e della donna. Attraverso il mio lavoro ho raggiunto obiettivi e traguardi con l’intenzione di regalare sorrisi e portare leggerezza a chi è sempre venuto a vedere i miei spettacoli. Gli insulti, le minacce, gli epiteti e quant’altro ancora, ricevuti da me e dalla mia famiglia in questi giorni sono incomprensibili e inaccettabili! Quest’onda mediatica negativa che mi ha coinvolto in occasione dell’annunciata partecipazione a Sanremo, una manifestazione così importante che appartiene al cuore del paese, altera il patto fondamentale che c’è tra me ed il pubblico, motivo per il quale ho deciso di fare un passo indietro in quanto i presupposti per esercitare la mia professione sono venuti a mancare".

Di qui poi il ringraziamento a Carlo Conti e alla squadra della Rai per averlo scelto: "Devo e voglio ringraziare Carlo Conti, la Rai, e tutti coloro che hanno creduto, pensato e proposto questa occasione che avrebbe significato per me una meravigliosa celebrazione. Nel 2026 – afferma ancora l’attore replicando alle accuse che gli sono state rivolte in questi giorni -, il termine fascista non dovrebbe esistere più, esiste l’uomo di destra e l’uomo di sinistra che la pensano in modo differente ma che si confrontano in un ordinamento democratico che per fortuna governa il nostro amato Paese". Infine, il comico ha concluso: "Omofobia e razzismo sono termini che evidenziano odio del genere umano e io non ho mai odiato nessuno".

Andrea Pucci ha cancellato anche il contenuto pubblicato su Instagram con cui aveva espresso gratitudine a Carlo Conti per la chiamata a Sanremo. Nell’immagine, diventata subito virale, il comico si mostrava di spalle senza vestiti, accompagnando lo scatto con la frase "Sanremo, sto arrivando". Un post ironico che aveva attirato molti commenti e reazioni. Tra questi c’era stata anche la risposta scherzosa di Carlo Conti. Il conduttore aveva infatti replicato invitandolo quantomeno a coprirsi una volta salito sul palco dell’Ariston. Quel messaggio, simbolo di entusiasmo iniziale, oggi non è più visibile sul profilo dell’artista.

