Andrea Preti e Venus Williams, ecco il matrimonio a Ischia: invitati vip e location speciale. Tutto sui festeggiamenti I dettagli sulle nozze in programma sull’isola partenopea: l’ex tennista Venus Williams e l’attore Andrea Preti si dicono "sì" il 19 settembre in una cerimonia da sogno

Ischia si prepara a vivere un evento che la catapulterà al centro delle cronache rosa internazionali: il matrimonio tra Venus Williams e Andrea Preti. L’ex numero uno del tennis mondiale e l’attore italiano hanno scelto l’isola verde come scenario per il loro "sì", trasformando un angolo iconico del Golfo di Napoli in un palcoscenico esclusivo e riservato, dove lusso, eleganza e mondanità si fonderanno in un’unica giornata. Dopo mesi di preparativi e viaggi tra Londra, Milano e Menorca, Venus e le sue sorelle Serena, Lyndrea e Isha Price, insieme alla madre Oracene, sono già sbarcate da alcuni giorni sull’isola ‘verde’ per finalizzare ogni dettaglio della cerimonia e dei festeggiamenti in programma domani, venerdì 19 settembre.

Venus Williams e Andrea Preti: domani le nozze da sogno a Ischia

La scelta dell’Isola d’Ischia non è casuale. Venus Williams si è innamorata della location durante una vacanza trascorsa nel 2024 a Sant’Angelo, un caratteristico borgo sul versante sud dell’isola, a tal punto da voler celebrare il suo matrimonio in quei luoghi che l’hanno conquistata. La cerimonia nuziale si terrà al Faro di Punta Imperatore, un promontorio a strapiombo sul mare che regala una vista unica sull’intero golfo di Napoli. Raggiungere il faro significa affrontare un percorso suggestivo di 155 scalini scavati nella roccia, un piccolo pellegrinaggio che rende l’evento ancora più esclusivo.

Dopo lo scambio delle promesse, gli sposi e i loro invitati si sposteranno a Lisola, ristorante di alta cucina gestito dallo chef stellato Nino Di Costanzo e dal maestro pizzaiolo Ivano Veccia. Per la speciale occasione, il locale sarà chiuso al pubblico e protetto da un servizio di sicurezza blindato, garantendo massima privacy e discrezione agli ospiti, tra cui sono attese personalità di spicco del mondo dello sport e dello spettacolo la cui identità però al momento non è ancora filtrata. Questa sera ci sarà il primo ‘antipasto’ dei festeggiamenti con una cena organizzata tra le famiglie degli sposi. La location sarà un ristorante super chic direttamente sul mare.

La storia d’amore di Venus e Andrea: un incontro tra tennis e moda

La storia tra d’amore tra la tennista americana e l’attore italiano è iniziata circa un anno fa, durante una sfilata a Milano. A raccontare l’incontro è stato lo stesso Andrea Preti in un’intervista: "Ci hanno presentati e lei ha cominciato a parlarmi in italiano, benissimo tra l’altro, e mi ha presentato la sua famiglia. Ho chiesto se potevo andare a prendere qualcosa da bere per loro. ‘Un bicchiere d’acqua’, mi ha risposto sua madre. Mentre ero al bar, mi ha raggiunto Serena. Mi ha svelato: ‘Mi sa che piaci a mia sorella Venus. Ti va se facciamo una chat noi tre su WhatsApp per tenerci in contatto?’. Quella sera poi siamo stati a cena, quindi abbiamo iniziato a scriverci. Qualche settimana dopo il destino ha voluto che fossimo entrambi a Londra. Siamo insieme da allora".

Chi è Andrea Preti, futuro marito di Venus Williams

Nato a Copenaghen il 6 giugno 1988 da genitori italiani emigrati in Danimarca, Andrea Preti è tornato in Italia da piccolo crescendo a Pavia. Ha iniziato la sua carriera come modello, collaborando con marchi prestigiosi come Dolce & Gabbana e Louis Vuitton. Nel 2012 ha iniziato la sua carriera partecipando alla fiction Furore, per poi partecipare a diversi film, tra cui Di tutti i colori, Detective per caso e Un nemico che ti vuole bene. Nel 2021 è entrato nel cast della serie Rai Un professore, dove ha interpretato il ruolo di Lino Battaglia. Oltre alla recitazione, ha partecipato al reality show L’Isola dei Famosi nel 2016 e a La Talpa nel 2025.

Oltre alla sua carrier da attore, Preti è stato spesso al centro delle cronache ha causa dei suoi flirt con donne famose. Andrea Preti è spesso stato al centro delle cronache rosa per la sua vita sentimentale. Nel 2014 ha fatto coppia con la tennista Flavia Pennetta (che poi lo ha lasciato per Fabio Fognini). Altre sue ex sono Eleonora Berlusconi, Rossella Fiamingo, Fiammetta Cicogna e Claudia Gerini prima dell’amore nato con Venus Williams, che porterà all’altare nella giornata di domani.

