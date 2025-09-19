Dall'isola dei famosi a Dubai con le escort: il racconto di Andrea Preti, marito di Venus William, su Prime Video L'attore, ex concorrente dell'isola dei famosi, racconta dello scandalo delle escort di Dubai in un film denuncia

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

CONDIVIDI

Regista, attore, imprenditore: Andrea Preti sta per convolare a nozze con la campionessa di tennis Venus Williams. La coppia ha scelto Ischia per coronare il proprio amore, con il fatidico sì in programma per oggi, 19 settembre. L’ex concorrente de L’isola dei famosi 2016 ha mosso i primi passi nel mondo della tv nel 2012 con lo spot della birra Ichnusa. Dopo un esordio alla regia e alcune comparsate, nel 2021 un ruolo in una produzione internazionale, al fianco del collega Giulio Berruti, un thriller tratto da una storia vera che trovate disponibile in streaming su Prime Video

Girls To Buy in streaming su Prime Video con Andrea Preti

Basato sulla storia vera dello scandalo delle escort di Dubai, il film diretto da Maria Sadowska vuole svelare i retroscena legati al fatto di cronaca e all’ipocrisia del mondo dello spettacolo della Polonia. La pellicola racconta di Emi, una giovane e ambiziosa ragazza polacca che sogna una vita migliore. Quando le si presenta l’occasione non se la fa scappare, diventando una escort di altissimo profilo per ricchi uomini d’affari del Medio Oriente. Ben presto, gli sceicchi arabi le chiedono di portare altre ragazze, così Emi inizia a reclutare celebrità, attrici e modelle provenienti dal proprio Paese. Altrettanto in fretta, però, il lussuoso mondo che le aveva aperto le porte svela il proprio lato oscuro.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Chi è Andrea Preti, marito di Venus Williams

Per Andrea Preti il trampolino di lancio è la fiction di Canale 5 del 2013 Furore, in cui interpreta il sindacalista Rinaldo Voglino. Da qui arriva la spinta a dedicarsi alla regia, con One More Day (2014), in cui recita al fianco di Stefania Sandrelli. Dopo alcune altre comparsate in produzioni minori e quella all’Isola dei famosi del 2016, nel 2021 affianca Alessandro Gassmann e Claudia Pandolfi nella serie tv di successo Un professore, dove veste i panni del professore di educazione fisica Lino Battaglia, promesso sposo di Marina, la prof. di matematica interpretata da Sara Cardinaletti. Trovate Un professore con Andrea Preti in streaming senza costi sul catalogo di RaiPlay.

Le prime paparazzate assieme a Venus Williams risalgono all’estate del 2024. A inizio 2025 i due ufficializzano la frequentazione, che culmina con le nozze programmate a Ischia. La passione della tennista per la città campana è nata durante un soggiorno a Sant’Angelo, un pittoresco borgo che è entrato subito in risonanza con le corde della campionessa. La location per il matrimonio è il faro di Punta Imperatore, arroccato su un promontorio a picco sul mare e raggiungibile solo a piedi, con un sentiero ricavato nel tufo e 155 scalini.

Potrebbe interessarti anche