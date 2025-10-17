Andrea Pisani, stoccata a Raoul Bova dopo le foto con Beatrice Arnera: il dissing che divide il web Il comico dei PanPers ha pubblicato un video social, spoiler della prossima stagione di LOL, in cui attacca chiaramente l'attore di Don Matteo. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Si infiamma il gossip attorno al triangolo più discusso del momento. Andrea Pisani, storico volto dei PanPers, ha lanciato una bordata contro l’attore Raoul Bova, recentemente paparazzato con l’ex Beatrice Arnera mano nella mano. Il comico è passato all’attacco condividendo sui social un estratto dalla prossima stagione di LOL – Chi ride è fuori, che lo vedrà protagonista nel 2026. E nelle immagini, già virali, è chiarissimo a chi è rivolto il ‘dissing rap’ cantato da Pisani davanti agli altri concorrenti di LOL. Vediamo qui sotto tutti i particolari.

Andrea Pisani, il ‘dissing’ virale contro Raoul Bova

In un video spoiler già diventato virale sui social, Andrea Pisani ha improvvisato un dissing in stile rap. E la vittima delle sue parole, come si evince chiaramente, è stato l’attore Raoul Bova. "Spero non si sia offeso nessuno", canta il comico, "in caso contrario me ne pento e me ne scuso. Ma questa ispirazione è dalla rabbia che si trova, quindi se potete salutatemi Raoul Bova". Anche se il nome dell’attore è astutamente bippato, i riferimenti sono lampanti. Soprattutto per i fan che nelle ultime settimane hanno seguito la vicenda di Bova e Beatrice Arnera.

L’attore e l’attrice (che ha avuto una figlia dalla relazione con Pisani) sono stati paparazzati a Roma mano nella mano, confermando in sostanza i rumors sulla loro relazione. Quindi ad Andrea Pisani non è rimasta altra arma che il dissing online, ribadito anche nella didascalia dello stesso post Instagram: "È inutile che mi chiedete di chi parlo, lo capirete nel 2026".

La separazione tra Andrea Pisani e Beatrice Arnera

A settembre, Beatrice Arnera si era affidata a una Instagram story per condividere con fan e amici il momento difficile vissuto con Pisani: "Proprio perché vi sentiamo così vicini, ci sembra giusto dirvi che stiamo attraversando un momento delicato e abbiamo bisogno di tempo e rispetto per capire come affrontarlo, nostra figlia resta la priorità". Nessuno dei due ha esplicitamente parlato di separazione, ma dalle parole di Arnera è evidente che qualcosa si deve essere rotto all’interno della coppia.

Ora, a complicare le cose si è aggiunto il presunto flirto con Raoul Bova, anche lui reduce da un terremoto sentimentale non da poco. Le domande in attesa di risposte, tuttavia, sono parecchie: è stato Bova a mettere in crisi la coppia Arnera-Pisani? Oppure la sua frequentazione con Beatrice è arrivata solo in un secondo momento, quando già era avvenuta la rottura? Il quadro potrà essere chiarito solo dai diretti interessati, ovviamente. Ma a giudicare dalla recente bordata social di Pisani, qualcosa di poco piacevole dev’essere per forza successo.

