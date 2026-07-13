Andrea Pisani ‘frega’ Max Angioni, ribaltone a Le Iene e la scelta (giusta) su Veronica Gentili Stando alle ultime indiscrezioni, Mediaset potrebbe puntare sull'ex di Beatrice Arnera per la prossima stagione dello show ‘in nero’ su Italia 1: perché

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

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Si sta per aprire una nuova era a Le Iene. Dopo nove edizioni al fianco di Belén Rodríguez prima e di Veronica Gentili poi, infatti, Max Angioni sarebbe pronto a salutare la trasmissione. Stando alle ultime indiscrezioni, al suo posto nel prime time di Italia 1 potrebbe arrivare Andrea Pisani, volto dei PanPers che vanta già esperienze nelle vesti di conduttore di Only Fun sul Nove. Scopriamo tutti i dettagli.

Le Iene, arriva Andrea Pisani al posto di Max Angioni: Mediaset punta su Veronica Gentili

Negli ultimi giorni le voci si sono fatte sempre più insistenti e sembra ormai tutto fatto per l’addio di Max Angioni a Le Iene. Dopo una lunga cavalcata al timone della trasmissione simbolo di Italia 1, infatti, il comico comasco potrebbe lasciare il programma e, ovviamente, in casa Mediaset si è aperto il capitolo successione: chi lo sostituirà? A lanciare lo scoop è stato Giuseppe Candela sulle pagine del settimanale Chi. Secondo quanto riportato dal giornalista il programma ideato da Davide Parenti tornerà il prossimo autunno con un doppio appuntamento settimanale, alcuni speciali e una grande novità alla conduzione. Veronica Gentili resterà saldamente al timone della trasmissione, mentre Angioni potrebbe fare spazio ad Andrea Pisani. "Alla conduzione ci sarà ancora una volta la giornalista Veronica Gentili, al suo fianco non ritroveremo Max Angioni. Chi prenderà il suo posto? Alla guida della trasmissione sarebbe in arrivo il comico Andrea Pisani del duo i Panpers, già conduttore di Only Fun sul Nove".

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Al momento non ci sono né conferme né smentite ufficiali da parte di Mediaset. Quel che è certo è che se Pisani dovesse veramente sbarcare a Le Iene il Biscione confermerebbe una formula ormai consolidata nella storia del programma: una giornalista/conduttrice affiancata da un comico, proprio come accaduto in passato con Alessia Marcuzzi e Luca e Paolo, Ilary Blasi e Teo Mammucari o, ancora prima, Simona Ventura con Peppe Quintale e Dario Cassini. La conferma di Veronica Gentili appare inoltre una scelta condivisibile. Nelle scorse settimane si era parlato di una sua possibile sostituzione, ma il suo primo anno alla guida de Le Iene ha convinto gran parte del pubblico grazie a uno stile credibile e – con L’Isola dei Famosi passato a Selvaggia Lucarelli – la giornalista è sicura della conferma.

Andrea Pisani e il gossip: il tradimento di Beatrice Arnera con Raoul Bova

L’approdo a Le Iene rappresenterebbe per Andrea Pisani un’importante promozione televisiva, arrivata dopo mesi in cui il suo nome è stato spesso al centro della cronaca rosa. Il comico, infatti, è finito sulle pagine del gossip per la fine della relazione con Beatrice Arnera e per la storia dell’attrice con Raoul Bova. Pisani ha affrontato l’argomento in diverse interviste, inizialmente con toni tutt’altro che concilianti, raccontando anche il dolore vissuto dopo la separazione. Non è da escludere che l’enorme visibilità mediatica ricevuta negli ultimi mesi possa aver contribuito ad accendere ulteriormente i riflettori su di lui, rendendolo un volto ancora più appetibile per Mediaset, anche se non esistono conferme in tal senso.

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