Raoul Bova, Andrea Pisani non lo perdona: attacco perfido a Le Iene su Beatrice Arnera (e l'età). Cosa ha detto
Il comico, ospite nel programma di Italia1, ha commentato alcuni messaggi degli hater lasciandosi andare anche a una bella frecciata nei confronti di Bova.
Beatrice Arnera e Andrea Pisani si sono conosciuti nel 2021 e, successivamente, il comico ha deciso di interrompere la sua relazione con Gaia Maccario, con la quale era prossimo al matrimonio, proprio per stare con Beatrice. Negli anni, i due hanno condiviso molto della loro vita privata sui social, dai momenti difficili fino alla gioia per la nascita della figlia Matilde, avvenuta all’inizio del 2024. Nel 2025, però, la relazione è giunta al termine per volere di Beatrice, la quale si è poi legata all’attore Raoul Bova dopo la usa separazione da Rocio Munoz Morales. Andrea Pisani ha raccontato di aver scoperto la nuova relazione di Beatrice tramite le foto pubblicate sui giornali e di non averla presa molto bene. La situazione tra gli ex fidanzati è diventata particolarmente tesa e, ad oggi, avrebbero rapporti soltanto in funzione del benessere della figlia. In tale contesto, proprio ieri sera a Le Iene, non è dunque passata inosservata la stoccata dello stesso Pisani diretta a Raoul Bova: cosa ha detto.
Le Iene, Andrea Pisani risponde ai commenti (cattivi) degli hater
Ospite a Le Iene nella puntata di ieri sera, mercoledì 25 marzo 2026, il comico Andrea Pisani ha risposto ad alcuni messaggi scritti dagli hater sui social, molti dei quali riferiti proprio alla sua passata relazione con Beatrice Arnera e il nuovo legame dell’attrice con Raoul Bova. "Mollare una all’altare e poi farsi mollare per Raoul Bova, non è sfiga, è karma", recitava il primo messaggio. Immediata la risposta di Andrea Pisani: "Ha fatto a un favore a un bello e ne ho danneggiato un altro, mettiamola così". Spazio poi a una battuta crudele su di lui e il collega Max Angioni: "Andrea Pisani e il suo amico Max Angioni: un neurone per due cog***ni". Anche in questo caso, Pisani ha replicato ironicamente affermando: "Ci tengo a dire che quel neurone è mio".
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Andrea Pisani, frecciata a Raoul Bova: "A me piacciono le mie coetanee"
Tra le cattiverie degli hater, ecco spuntare poi il commento forse più pungente. "Andrea Pisani comunque è un bravissimo attore… mi ricorda un giovane Raoul Bova". A quel punto il comico non ha potuto esimersi dal replicare con una stoccata bella e buona proprio nei confronti di Raoul Bova e, indirettamente, della ex Beatrice Arnera. "No vabbè, ma siamo diversi. A me piacciono le mi coetanee", ha infatti esclamato facendo un chiaro riferimento alla relazione tra l’attore e la sua ex Beatrice che hanno rispettivamente 30 e 54 anni, e quindi una differenza d’età abbastanza importante. Una frase che in pochissimo tempo ha fatto ovviamente il giro del web.
Potrebbe interessarti anche
Raoul Bova e Beatrice Arnera, trasloco d’amore e convivenza (ma Rocío Muñoz Morales punge ancora)
La nuova coppia si prepara alla convivenza, mentre l’attrice spagnola manda una pung...
Andrea Pisani, stoccata a Raoul Bova dopo le foto con Beatrice Arnera: il dissing che divide il web
Il comico dei PanPers ha pubblicato un video social, spoiler della prossima stagione...
Beatrice Arnera, messaggi d’odio e insulti social per la relazione con Raoul Bova: la denuncia dell’attrice
L’attrice si è lasciata andare a un duro sfogo sui social attraverso il quale ha den...
Don Matteo, Raoul Bova con Beatrice Arnera sul set: il gesto (inaspettato) della troupe
Raoul Bova accoglie Beatrice Arnera sul set di Don Matteo: la coppia felice tra sorr...
Raoul Bova e Beatrice Arnera sempre più vicini: le nuove foto non lasciano dubbi (c’entra Don Matteo)
I due attori, colleghi sul set di ‘Buongiorno, mamma!’, sono stati nuovamente papara...
Beatrice Arnera e Andrea Pisani di nuovo insieme dopo Raoul Bova (ma non è come sembra): ecco perché
Cena di Classe, il trailer ufficiale del film di Mandelli: una commedia corale irriv...
Raoul Bova, addio a Rocío e nuovo amore con Arnera: “Era finita da tempo, con Beatrice ci stiamo lavorando”
L'attore di Don Matteo ha parlato in una lunga intervista delle ultime vicende che l...
Raoul Bova e Beatrice Arnera, prima uscita pubblica per il film ‘Amici comuni’: “Il cellulare è il terzo incomodo”
I due attori, da un po' di tempo insieme anche nella vita, sono apparsi ufficialment...