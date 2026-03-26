Raoul Bova, Andrea Pisani non lo perdona: attacco perfido a Le Iene su Beatrice Arnera (e l'età). Cosa ha detto Il comico, ospite nel programma di Italia1, ha commentato alcuni messaggi degli hater lasciandosi andare anche a una bella frecciata nei confronti di Bova.

Debora Manzoli Scrittrice ed editor Linkedin

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Sito Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

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Beatrice Arnera e Andrea Pisani si sono conosciuti nel 2021 e, successivamente, il comico ha deciso di interrompere la sua relazione con Gaia Maccario, con la quale era prossimo al matrimonio, proprio per stare con Beatrice. Negli anni, i due hanno condiviso molto della loro vita privata sui social, dai momenti difficili fino alla gioia per la nascita della figlia Matilde, avvenuta all’inizio del 2024. Nel 2025, però, la relazione è giunta al termine per volere di Beatrice, la quale si è poi legata all’attore Raoul Bova dopo la usa separazione da Rocio Munoz Morales. Andrea Pisani ha raccontato di aver scoperto la nuova relazione di Beatrice tramite le foto pubblicate sui giornali e di non averla presa molto bene. La situazione tra gli ex fidanzati è diventata particolarmente tesa e, ad oggi, avrebbero rapporti soltanto in funzione del benessere della figlia. In tale contesto, proprio ieri sera a Le Iene, non è dunque passata inosservata la stoccata dello stesso Pisani diretta a Raoul Bova: cosa ha detto.

Le Iene, Andrea Pisani risponde ai commenti (cattivi) degli hater

Ospite a Le Iene nella puntata di ieri sera, mercoledì 25 marzo 2026, il comico Andrea Pisani ha risposto ad alcuni messaggi scritti dagli hater sui social, molti dei quali riferiti proprio alla sua passata relazione con Beatrice Arnera e il nuovo legame dell’attrice con Raoul Bova. "Mollare una all’altare e poi farsi mollare per Raoul Bova, non è sfiga, è karma", recitava il primo messaggio. Immediata la risposta di Andrea Pisani: "Ha fatto a un favore a un bello e ne ho danneggiato un altro, mettiamola così". Spazio poi a una battuta crudele su di lui e il collega Max Angioni: "Andrea Pisani e il suo amico Max Angioni: un neurone per due cog***ni". Anche in questo caso, Pisani ha replicato ironicamente affermando: "Ci tengo a dire che quel neurone è mio".

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Andrea Pisani, frecciata a Raoul Bova: "A me piacciono le mie coetanee"

Tra le cattiverie degli hater, ecco spuntare poi il commento forse più pungente. "Andrea Pisani comunque è un bravissimo attore… mi ricorda un giovane Raoul Bova". A quel punto il comico non ha potuto esimersi dal replicare con una stoccata bella e buona proprio nei confronti di Raoul Bova e, indirettamente, della ex Beatrice Arnera. "No vabbè, ma siamo diversi. A me piacciono le mi coetanee", ha infatti esclamato facendo un chiaro riferimento alla relazione tra l’attore e la sua ex Beatrice che hanno rispettivamente 30 e 54 anni, e quindi una differenza d’età abbastanza importante. Una frase che in pochissimo tempo ha fatto ovviamente il giro del web.

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