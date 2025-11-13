Andrea Pisani, la confessione choc su Raoul Bova e le lacrime per Beatrice Arnera. Cosa ha detto Il comico del duo PanPers ha rilasciato un'intervista molto personale nel podcast di Gazzoli. Tra i temi toccati, anche l'uscita delle foto dell'ex con l'attore di Don Matteo.

Andrea Pisani, comico del duo PanPers e volto amatissimo sui social, si è lasciato andare a una confessione a cuore aperto durante il podcast Passa dal Basement di Gianluca Gazzoli. Reduce dalla fine della storia d’amore con Beatrice Arnera, Pisani ha dovuto assistere, suo malgrado, alla pubblicazione di foto della Arnera insieme a Raoul Bova. E anche di questo aspetto ‘delicato’ ha parlato con sincerità durante la sua ospitata. Ecco di seguito tutti i dettagli.

Andrea Pisani, lo sfogo sulla fine della storia con Beatrice Arnera

"La nostra storia, la relazione ha smesso di andare bene", ha esordito Andrea Pisani davanti ai microfoni del podcast Passa dal Basement. "Noi sentivamo che le cose non andavano bene e c’è stata questa esigenza di comunicarlo, soprattutto da parte sua, non l’avrei fatto, ci si autorispetta. Anche la narrazione pubblica ha bisogno di alcune tappe, quando l’abbiamo comunicato era inevitabile, prima o poi se ne sarebbe dovuto parlare, perché se no io continuavo a sentirmi dire "‘Ma Beatrice? Dove sta?’".

Poi il comico ha proseguito: "Non ti so dire se abbiamo sbagliato prima o abbiamo sbagliato dopo, io non mi pento di nulla di tutto quello che abbiamo condiviso, perché era tutto vero". Con queste parole, Pisani ha dipinto un quadro sincero della relazione con Beatrice Arnera, nata nel 2021 dopo una prima conoscenza avvenuta nel 2017. "Ci siamo incrociati nel 2021", ha ricordato, "io mi stavo sposando. Rivedo lei e non so perché, ma stavolta non sono stato impacciato…Questa roba mi ha mandato in tilt, l’ho respinta, pensavo di non poter mandare all’aria una cosa più grande per una cosa che non so neanche dove mi può portare…Lei ha spinto molto. Io avevo il cuore diviso in due, alla fine ho scelto la cosa che mi sembrava quella più onesta, non so dove mi porta questo sentimento, ma non posso fare l’altro passo con questo cuore impegnato".

Una volta nata la relazione, la coppia ha iniziato a spopolare anche sui social come duo, con video in chiave ironica della propria quotidianità. "Ci siamo divertiti tantissimo", ha spiegato ancora Pisani, "abbiamo costruito tantissimo insieme. Lei ha scoperto di poter fare dei lavori che non poteva fare, Io l’ho guardata e le ho detto ‘tu sei la più brava di tutte’ e lei si è fidata, adesso ha due mestieri in più, fa la comica, l’artista, riempie i teatri".

La separazione e le foto di Arnera con Bova

Poi sono arrivate le difficoltà, la terapia di coppia, e infine il colpo al cuore. Terminate le riprese di un film insieme, Beatrice ha sentito l’esigenza di raccontare pubblicamente la crisi: "Io non so quando ci siamo lasciati, ma considero dall’ultima seduta di terapia, perché nella mia testa c’era ancora la voglia di salvare qualcosa. Dieci giorni dopo, un mio amico mi chiama e dice hai visto le foto?".

Le foto in questione, ovviamente, sono gli scatti che ritraggono Arnera e Raoul Bova insieme. Scatti che hanno poi spinto Pisani a fare un ‘dissing’ contro l’attore, pubblicato di recente in un video social. "È stata difficile, non ho voglia di giudicare", ha proseguito il comico con un filo di commozione, "quella cosa mi fa stare molto male, decido di non dire niente, loro non fanno comunicazioni, poi ne esce un’altra, poi un’altra. La gente che mi chiede, e io ho detto senti sputo rime. Penso di essere stato umano in quella roba lì, ho deciso di farlo con i miei amici lì davanti. Un’esigenza ce l’avevo".

Infine la conclusione dolceamara: "Io mi sono trovato la vita devastata…Lei non si è pronunciata, quindi, la gente pensa delle cose. Io non mi vergogno a dirlo, io con Beatrice ho raggiunto livello di felicità 10 su 10 e non rinnego nulla di ciò che è stato, è stato così bello. Sto pagando il fatto di essere stato felice 10 su 10, tornerà la felicità, perché questo non è un momento felice. Ma ho un sacco di amici".

