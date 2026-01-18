Andrea Iannone, social in allarme per la rottura con Elodie: il post e il brano che preoccupano i fan Protagonisti di uno dei gossip più in voga degli ultimi tempi, Andrea Iannone e Elodie continuano a non confermare la rottura nonostante i tanti segnali. Il pilota manifesta malinconia sui social

La relazione romantica, tanto mostrata sui social, tra Elodie e Andrea Iannone sembra essere appesa a un filo, e gli ultimi giorni hanno acceso il gossip come non mai, scatenando diverse reazioni sul web. La popstar romana è stata fotografata nel corso della vacanza in Thailandia insieme alle ballerine del suo corpo di ballo e nello specifico è stata colta molto vicina a Franceska Nuredini, e dalle foto postate su Instagram sembra davvero felice e spensierata. Una complicità che è stata notata dai fan, che ora si chiedono a che punto sia la relazione con il motociclista, che nel frattempo manifesta il malessere sui suoi social, che raccontano una fine dietro l’angolo.

Andrea Iannone, il post e la canzone che preoccupano i fan

Mentre la popstar si diverte tra mare e relax in Asia, Andrea Iannone, sta male, o almeno questo trapela dall’ultimo post dell’ex fidanzato di Belen Rodriguez. Il pilota ha infatti postato alcuni scatti malinconici accompagnati da un brano di ì Geolier, che sono tutt’altro che sinonimo di felicità. La canzone in questione, che fa da tappeto musicale ad una serie di foto in bianco e nere, è "Stelle", una melodia dal testo profondo che parla d’amore e soprattutto della distanza che può esserci tra due persone ad un passo dalla rottura. E pensare che fino a poco tempo fa, le voci del gossip, parlavano di una presunta gravidanza della cantante e raccontavano una relazione destinata a durare nel tempo. Davanti al post di Iannone, i fan si sono immediatamente preoccupati, anche se stando alle ultime notizie, proprio lo stesso pilota è stato avvistato con Rocio Munoz Morales, ex di Raul Bova.

Andrea Iannone, Elodie si diverte in Thailandia e spuntano nuove foto

Se dal profilo social di Andrea Iannone trapela malinconia, lo stesso non si può dire dagli account di Elodie e delle altre ballerine, infatti, un altro ex volto volto di Amici, Giulia Pelagatti, si è resa protagonista di un post che la ritraggono, insieme alla collega e amica Franceska Nuredini in una vasca da bagno completamente nude e ricoperte solo da petali di rosa nei punti strategici. Chi ha scattato questa foto? la risposta sembra scontata secondo i fan, ovvero Elodie, che proprio come le amiche, sarebbe stata presente senza veli. Scatti colmi di passione, intimità e sensualità che raccontano dei momenti divertenti, vissuti senza timori e con estrema libertà. La storia d’amore con Iannone sembra lontanissima guardando questi scatti e tutti ora si chiedono che fine farà la relazione che aveva promesso un lieto fine.

