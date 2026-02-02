Andrea Iannone fa scandalo, pubblica (e poi cancella) la foto di un giocattolo erotico: arriva il like sospetto di Rocio La foto comparsa e sparita, i like che non passano inosservati e una serie di domande senza risposta: cosa sta succedendo nella vita dell'ormai ex di Elodie?

Nelle ultime settimane Andrea Iannone fa parlare molto di sé, vuoi per l’apparente fine della relazione con la cantante Elodie, vuoi per le voci di nuove frequentazioni. Ma una foto pubblicata e poi cancellata, che ha ripreso però a circolare, apre nuove strade e gossip sullo sportivo.

La foto "incriminata" di Andrea Iannone e la rimozione lampo

A riportare tutto è Dagospia, è che nel pomeriggio del 1° febbraio 2026 Andrea Iannone abbia condiviso sul proprio profilo Instagram uno scatto destinato a far discutere. Nell’immagine compariva un letto matrimoniale leggermente disfatto, sul quale erano appoggiati due vibratori, uno nero e uno fucsia acceso. Una foto decisamente insolita per il profilo pubblico di uno sportivo, che ha immediatamente sollevato interrogativi e interpretazioni di ogni tipo.

La pubblicazione è durata pochi minuti, forse meno, prima che lo scatto venisse rimosso. Troppo tardi, però, perché alcuni utenti avevano già salvato l’immagine e iniziato a rilanciarla. Dagospia, in particolare, ha ripubblicato la foto accompagnandola da una domanda che ha finito per alimentare ulteriormente il mistero: "Quale messaggio subliminale cela l’equivoco scatto e a chi è rivolto? Un monito alla sua ex fidanzata Elodie e alla sua amica speciale Franceska?[…]". Una domanda rimasta, al momento, senza risposta.

Silenzio da Iannone e supposizioni

Iannone, dal canto suo, non ha fornito spiegazioni né chiarimenti. Il silenzio ha lasciato spazio alle interpretazioni più disparate: c’è chi parla di errore, chi di provocazione, chi di uno scatto finito online per distrazione. Il contesto personale dell’ex pilota rende il tutto ancora più complesso. La relazione con Elodie sembrerebbe essersi conclusa da poco, ma senza dichiarazioni ufficiali ogni ricostruzione resta ipotetica.

Il ruolo di Rocío Muñoz Morales e il suo like tattico

In questo scenario già carico di ambiguità si inserisce la figura di Rocío Muñoz Morales. L’attrice spagnola, reduce dalla fine della lunga relazione con Raoul Bova, è stata recentemente accostata a Iannone dopo alcune paparazzate che li ritraevano insieme in un resort di lusso in Franciacorta. Da lì, una serie di indiscrezioni: l’incontro a Madrid, il weekend romantico a L’Albereta, i contatti sempre più frequenti anche sui social. Intanto, la raccolta di foto pubblicata da Iannone prima dello scatto poi rimosso, ha ricevuto il like proprio di Rocío Muñoz Morales. Un gesto, soprattutto alla luce delle voci su una possibile frequentazione tra i due, che parla chiaro, proprio perché alimenta consapevolmente le voci che si susseguono su i due.

Non è chiaro se Rocío Muñoz Morales e Andrea Iannone stiano effettivamente vivendo una relazione o se si tratti solo di una fase di conoscenza. Intanto la foto dei vibratori, nel frattempo, resta un episodio sospeso tra curiosità e imbarazzo e continua a generare domande: a chi appartenevano quegli oggetti? Erano davvero destinati a restare privati o l’interessato voleva solo far discutere?

