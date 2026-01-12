Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales insieme: esplode il gossip. Cosa ha fatto Elodie
Il pilota motociclistico e l’attrice ex compagna di Raoul Bova sono stati paparazzati fuori da un hotel, dove sarebbe scattata la passione: i dettagli
Scatta la passione tra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales? I due sono stati ‘pizzicati’ insieme fuori da un hotel in Franciacorta ed è subito scoppiato il gossip. Il pilota motociclistico sembra sempre più distante da Elodie, mentre l’attrice spagnola arriva dalla chiacchieratissima rottura con Raoul Bova: cos’è successo tra i due? Scopriamo tutti i dettagli.
Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales, la foto insieme non lascia dubbi
A lanciare lo scoop è stato il settimanale Chi, che ha rivelato una clamorosa anticipazione su un gossip di cui si parlerà (e a lungo) sul prossimo numero del magazine diretto da Alfonso Signorini. Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales, infatti, sono stati paparazzati insieme. Lo scatto – in cui si possono vedere i due lasciare un hotel di lusso in Franciacorta – ha ovviamente scosso subito il mondo della cronaca rosa e in tantissimi si chiedono se sia nato qualcosa di più di una semplice amicizia. Al momento, naturalmente, nessuno dei diretti interessati ha commentato la notizia né per confermarla né per smentirla; quel che è certo è che tra l’ex pilota di Moto GP e l’attrice spagnola sembra esserci complicità.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
La vita sentimentale di Rocío e Iannone: la rottura con Raoul Bova ed Elodie
Il rumor (né confermato né smentito) su Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales arriva in un momento a dir poco turbolento per la vita privata di entrambi, discussissima negli ultimi mesi all’interno del mondo del gossip. L’attrice spagnola è reduce dalla chiacchieratissima separazione da Raoul Bova (ora legato a Beatrice Arnera) dopo lo scandalo delle chat tra l’attore e la giovane Martina Ceretti diffuse da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo; il nome del centauro abruzzese è stato invece riavvicinato clamorosamente a quello della sua ex, Belén Rodríguez. Tra i due sembrava potere esserci un ritorno di fiamma, anche e soprattutto in virtù della presunta distanza con la fidanzata Elodie (sebbene non sia stata confermata alcuna rottura), con la quale sarebbe saltato il matrimonio a causa di una lunga crisi. Ora l’indiscrezione lanciata da Chi su un presunto flirt con Rocío Muñoz Morales è destinata ad alimentare la cronaca rosa.
Potrebbe interessarti anche
Affari Tuoi, faccia a faccia De Martino e Raoul Bova dopo i rumors su Stefano e Rocio Morales: cosa succede
Affari Tuoi speciale Lotteria Italia riunisce Stefano De Martino e Raoul Bova: tra o...
Rocío Muñoz Morales, nuovo amore all’orizzonte dopo Bova. Chi è il manager che l’ha stregata
L'ex dell'attore sarebbe stata avvistata in dolce compagnia alla presentazione del s...
Raoul Bova, accordo lampo dopo la separazione: l’affido dei figli, la casa e l’assegno “molto corposo” a Rocío
Dopo lo scandalo delle chat con Martina Ceretti l’attore e l’ex compagna starebbero ...
Stefano De Martino usa Affari Tuoi per tendere una mano a Raoul Bova: la scelta per smentire il flirt con Rocìo
Un gesto inatteso per mettere a tacere i gossip sulla sua vita privata, ecco come De...
Rocìo Munoz Morales su Raoul Bova: "Gli auguro di trovare chi lo ami come ho fatto io". Poi glissa sull'amore e un certo Stefano
L'attrice spagnola, ospite della puntata di domenica 21 dicembre del talk show di Si...
Raoul Bova, addio a Rocío e nuovo amore con Arnera: “Era finita da tempo, con Beatrice ci stiamo lavorando”
L'attore di Don Matteo ha parlato in una lunga intervista delle ultime vicende che l...
Raoul Bova, prove d’amore con Beatrice Arnera: la passeggiata a Roma e i rumor sulla nuova coppia
L'attore è stato paparazzato nella capitale in compagnia della collega. Sarebbero st...
Raoul Bova senza filtri su Don Matteo: "Rocio? Dicevano che mi avrebbero licenziato"
Raoul Bova tornerà in Tv a partire da giovedì 8 gennaio in "Don Matteo 15" dove vest...