Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales insieme: esplode il gossip. Cosa ha fatto Elodie

Il pilota motociclistico e l’attrice ex compagna di Raoul Bova sono stati paparazzati fuori da un hotel, dove sarebbe scattata la passione: i dettagli

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Content editor

Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Scatta la passione tra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales? I due sono stati ‘pizzicati’ insieme fuori da un hotel in Franciacorta ed è subito scoppiato il gossip. Il pilota motociclistico sembra sempre più distante da Elodie, mentre l’attrice spagnola arriva dalla chiacchieratissima rottura con Raoul Bova: cos’è successo tra i due? Scopriamo tutti i dettagli.

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales, la foto insieme non lascia dubbi

A lanciare lo scoop è stato il settimanale Chi, che ha rivelato una clamorosa anticipazione su un gossip di cui si parlerà (e a lungo) sul prossimo numero del magazine diretto da Alfonso Signorini. Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales, infatti, sono stati paparazzati insieme. Lo scatto – in cui si possono vedere i due lasciare un hotel di lusso in Franciacorta – ha ovviamente scosso subito il mondo della cronaca rosa e in tantissimi si chiedono se sia nato qualcosa di più di una semplice amicizia. Al momento, naturalmente, nessuno dei diretti interessati ha commentato la notizia né per confermarla né per smentirla; quel che è certo è che tra l’ex pilota di Moto GP e l’attrice spagnola sembra esserci complicità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

La vita sentimentale di Rocío e Iannone: la rottura con Raoul Bova ed Elodie

Il rumor (né confermato né smentito) su Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales arriva in un momento a dir poco turbolento per la vita privata di entrambi, discussissima negli ultimi mesi all’interno del mondo del gossip. L’attrice spagnola è reduce dalla chiacchieratissima separazione da Raoul Bova (ora legato a Beatrice Arnera) dopo lo scandalo delle chat tra l’attore e la giovane Martina Ceretti diffuse da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo; il nome del centauro abruzzese è stato invece riavvicinato clamorosamente a quello della sua ex, Belén Rodríguez. Tra i due sembrava potere esserci un ritorno di fiamma, anche e soprattutto in virtù della presunta distanza con la fidanzata Elodie (sebbene non sia stata confermata alcuna rottura), con la quale sarebbe saltato il matrimonio a causa di una lunga crisi. Ora l’indiscrezione lanciata da Chi su un presunto flirt con Rocío Muñoz Morales è destinata ad alimentare la cronaca rosa.

Potrebbe interessarti anche

Stefano De Martino ha una nuova fidanzata

Affari Tuoi, faccia a faccia De Martino e Raoul Bova dopo i rumors su Stefano e Rocio Morales: cosa succede

Affari Tuoi speciale Lotteria Italia riunisce Stefano De Martino e Raoul Bova: tra o...
Rocio Munoz Morales

Rocío Muñoz Morales, nuovo amore all’orizzonte dopo Bova. Chi è il manager che l’ha stregata

L'ex dell'attore sarebbe stata avvistata in dolce compagnia alla presentazione del s...
Raoul Bova - Rocio Munoz Morales

Raoul Bova, accordo lampo dopo la separazione: l’affido dei figli, la casa e l’assegno “molto corposo” a Rocío

Dopo lo scandalo delle chat con Martina Ceretti l’attore e l’ex compagna starebbero ...
Stefano De Martino, Raoul Bova e Rocio Munoz Morales

Stefano De Martino usa Affari Tuoi per tendere una mano a Raoul Bova: la scelta per smentire il flirt con Rocìo

Un gesto inatteso per mettere a tacere i gossip sulla sua vita privata, ecco come De...
rocio munoz morales venezia

Rocìo Munoz Morales su Raoul Bova: "Gli auguro di trovare chi lo ami come ho fatto io". Poi glissa sull'amore e un certo Stefano

L'attrice spagnola, ospite della puntata di domenica 21 dicembre del talk show di Si...
Raoul Bova

Raoul Bova, addio a Rocío e nuovo amore con Arnera: “Era finita da tempo, con Beatrice ci stiamo lavorando”

L'attore di Don Matteo ha parlato in una lunga intervista delle ultime vicende che l...
Raoul Bova

Raoul Bova, prove d’amore con Beatrice Arnera: la passeggiata a Roma e i rumor sulla nuova coppia

L'attore è stato paparazzato nella capitale in compagnia della collega. Sarebbero st...
Raoul Bova

Raoul Bova senza filtri su Don Matteo: "Rocio? Dicevano che mi avrebbero licenziato"

Raoul Bova tornerà in Tv a partire da giovedì 8 gennaio in "Don Matteo 15" dove vest...
Stefano De Martino ha una nuova fidanzata

Stefano De Martino, la nuova fidanzata è top secret (e famosissima): chi è e cosa dicono le indiscrezioni

Il conduttore di Affari Tuoi pare abbia ritrovato l'amore con un'attrice decisamente...

Lucart

Aziende virtuose

Il gruppo italiano che si è aggiudicato il rating Platinum di EcoVadis

LEGGI

Personaggi

Rocío Muñoz Morales

Rocío Muñoz Morales
Martina Ceretti

Martina Ceretti
Chiara Giordano

Chiara Giordano
Fiamma Parente

Fiamma Parente

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963