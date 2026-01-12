Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales insieme: esplode il gossip. Cosa ha fatto Elodie Il pilota motociclistico e l’attrice ex compagna di Raoul Bova sono stati paparazzati fuori da un hotel, dove sarebbe scattata la passione: i dettagli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

CONDIVIDI

Scatta la passione tra Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales? I due sono stati ‘pizzicati’ insieme fuori da un hotel in Franciacorta ed è subito scoppiato il gossip. Il pilota motociclistico sembra sempre più distante da Elodie, mentre l’attrice spagnola arriva dalla chiacchieratissima rottura con Raoul Bova: cos’è successo tra i due? Scopriamo tutti i dettagli.

Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales, la foto insieme non lascia dubbi

A lanciare lo scoop è stato il settimanale Chi, che ha rivelato una clamorosa anticipazione su un gossip di cui si parlerà (e a lungo) sul prossimo numero del magazine diretto da Alfonso Signorini. Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales, infatti, sono stati paparazzati insieme. Lo scatto – in cui si possono vedere i due lasciare un hotel di lusso in Franciacorta – ha ovviamente scosso subito il mondo della cronaca rosa e in tantissimi si chiedono se sia nato qualcosa di più di una semplice amicizia. Al momento, naturalmente, nessuno dei diretti interessati ha commentato la notizia né per confermarla né per smentirla; quel che è certo è che tra l’ex pilota di Moto GP e l’attrice spagnola sembra esserci complicità.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La vita sentimentale di Rocío e Iannone: la rottura con Raoul Bova ed Elodie

Il rumor (né confermato né smentito) su Andrea Iannone e Rocío Muñoz Morales arriva in un momento a dir poco turbolento per la vita privata di entrambi, discussissima negli ultimi mesi all’interno del mondo del gossip. L’attrice spagnola è reduce dalla chiacchieratissima separazione da Raoul Bova (ora legato a Beatrice Arnera) dopo lo scandalo delle chat tra l’attore e la giovane Martina Ceretti diffuse da Fabrizio Corona nel suo podcast Falsissimo; il nome del centauro abruzzese è stato invece riavvicinato clamorosamente a quello della sua ex, Belén Rodríguez. Tra i due sembrava potere esserci un ritorno di fiamma, anche e soprattutto in virtù della presunta distanza con la fidanzata Elodie (sebbene non sia stata confermata alcuna rottura), con la quale sarebbe saltato il matrimonio a causa di una lunga crisi. Ora l’indiscrezione lanciata da Chi su un presunto flirt con Rocío Muñoz Morales è destinata ad alimentare la cronaca rosa.

Potrebbe interessarti anche