Trova nel Magazine
Libero Magazine

Spettacoli

Gossip

Speciali

Programmi

Film

Serie TV

Andrea Iannone perde la pazienza: arriva la frecciata (perfida) a Elodie dopo la rottura, ma i fan protestano

Tra silenzi social, immagini che parlano da sole e una frase diventata virale, Iannone lancia una possibile frecciata per la fine della sua relazione con Elodie.

Riccardo Greco

Riccardo Greco

Web Editor

Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

Nelle ultime settimane il chiacchiericcio social ha riportato sotto i riflettori la relazione, e probabilmente ormai ex relazione, tra Andrea Iannone ed Elodie, con un intreccio che coinvolge anche Franceska Nuredini e che si alimenta quasi esclusivamente di segnali indiretti, immagini sospette e parole lasciate in sospeso. Senza alcuna dichiarazione ufficiale, arriva comunque una sequenza di mosse social che cominciano a far discutere i fan.

La distanza tra Andrea Iannone ed Elodie e le immagini che fanno discutere

A far nascere i primi sospetti sarebbe stata la crescente distanza tra il motociclista e la cantante, accompagnata da una presenza sempre più costante di Franceska Nuredini accanto a Elodie. Le immagini condivise sui social mostrano momenti di relax, vacanze e complicità tra le due, tanto da spingere molti utenti a ipotizzare che il loro legame vada oltre una semplice amicizia. Un’ipotesi che ad ogni modo non è mai stata né confermata né smentita dalle dirette interessate, ma che continua ad alimentare discussioni. Nel frattempo, la presunta fine della storia tra Elodie e Iannone resta avvolta nel silenzio. Nessuno dei due ha preso parola, ma la distanza geografica e simbolica tra i due, unita alla mancanza di apparizioni pubbliche insieme, ha contribuito a rafforzare l’idea di una rottura ormai definitiva.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp

Entra nel canale WhatsApp

Il post di Iannone e la frase diventata virale

A riaccendere le polemiche è stato un post pubblicato da Andrea Iannone sul suo profilo Instagram. Un carosello di immagini accompagnato dalla didascalia "Day by day", ovvero "giorno dopo giorno", che molti hanno interpretato come un riferimento a un periodo di riflessione e di solitudine. Tra le immagini, però, ce n’era una che più di tutte ha catturato l’attenzione, perché conteneva una frase giudicata da molti piuttosto eloquente: "Le donne vanno e vengono, ma la vita non premia due volte con una brava donna". Parole che chiaramente, alla luce delle voci sulla crisi sentimentale, sono state lette come una frecciata diretta a Elodie. Per alcuni, invece, quella stessa frase avrebbe avuto un tono più malinconico che polemico, come se fosse una riflessione personale più che un attacco.

Le reazioni del pubblico e la cancellazione del post

Indipendentemente dalle intenzioni reali di Iannone, il post ha scatenato una valanga di commenti. Molti follower hanno espresso vicinanza e sostegno, lasciando messaggi come "Mi dispiace per te", "Elodie non ti merita" e "Sei una persona meravigliosa". Accanto ai messaggi di solidarietà, però, sono arrivate anche numerose critiche, con utenti che hanno giudicato la frase fuori luogo o poco elegante. Un’ondata di reazioni contrastanti che avrebbe spinto il motociclista a cancellare l’immagine dal suo profilo, confermando l’idea che quel contenuto fosse stato percepito come troppo esplicito o fraintendibile.

Potrebbe interessarti anche

Elodie - Iannone

Andrea Iannone, social in allarme per la rottura con Elodie: il post e il brano che preoccupano i fan

Protagonisti di uno dei gossip più in voga degli ultimi tempi, Andrea Iannone e Elod...
Elodie

Elodie volta pagina e dice addio a Iannone: l'indizio (clamoroso) sulla ballerina Franceska

La cantante ex Amici ha postato sui social alcune foto sospette dalla Thailandia. In...
Elodie e Franceska

“Elodie e Franceska rimaste sole in Thailandia”, il nuovo retroscena che alimenta il gossip: cosa stanno facendo

Continuano le voci sulla presunta relazione tra la ballerina e la cantante dopo l’ad...
Franceska Nuredini ed Elodie

Elodie, chi è la (presunta) nuova fiamma Franceska Nuredini: il tour insieme e la svolta di Iannone

La storia della ballerina del momento: dalla formazione coreutica alle grandi produz...
Elodie e Franceska, nuove foto post Thailandia

Elodie, le foto con Franceska al rientro dalla Thailandia: "Sono felici, euforiche", il nuovo retroscena

La cantante e la ballerina sono state paparazzate al loro rientro in Italia e sembra...
Andrea Iannone - Rocio Munoz Morales

Andrea Iannone esce allo scoperto con Rocio Muñoz Morales: commento inequivocabile e like tattici, ma i fan lo attaccano

Un commento apparentemente innocuo, conferma la paparazzata mai smentita tra i due n...
Elodie

Elodie, aria di crisi con Iannone: Natale da separati e il gesto di Marracash che spiazza i fan

Elodie celebra il Natale tra famiglia e amici, ma l’assenza di Andrea Iannone e il g...
Belen Rodriguez - Andrea Iannone

Belen Rodriguez, il gesto social di Andrea Iannone aumenta i rumors (e le ipotesi su Elodie). Cosa succede

Dopo le tante indiscrezioni sulla possibile rottura tra la cantante e il motociclist...
La casa di Elodie a Milano

Elodie, la sua casa nel cuore di Milano: arredi minimal, dettagli chic e toni neutri

L'appartamento della cantante si trova nel quartiere di San Vittore, zona centrale e...

Personaggi

Franceska Nuredini ed Elodie

Franceska Nuredini
Ginevra Festa

Ginevra Festa
Gabriella Perino

Gabriella Perino
Chiello

Chiello

Programmi

LIBERO VIRGILIO PAGINEGIALLE PAGINEGIALLE SHOP PGCASA PAGINEBIANCHE TUTTOCITTÀ DILEI SIVIAGGIA QUIFINANZA BUONISSIMO SUPEREVA
Chi siamo Note Legali Privacy Cookie Policy Preferenze sui cookie Aiuto

© Italiaonline S.p.A. 2026Direzione e coordinamento di Libero Acquisition S.á r.l.P. IVA 03970540963