Andrea Iannone perde la pazienza: arriva la frecciata (perfida) a Elodie dopo la rottura, ma i fan protestano Tra silenzi social, immagini che parlano da sole e una frase diventata virale, Iannone lancia una possibile frecciata per la fine della sua relazione con Elodie.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Nelle ultime settimane il chiacchiericcio social ha riportato sotto i riflettori la relazione, e probabilmente ormai ex relazione, tra Andrea Iannone ed Elodie, con un intreccio che coinvolge anche Franceska Nuredini e che si alimenta quasi esclusivamente di segnali indiretti, immagini sospette e parole lasciate in sospeso. Senza alcuna dichiarazione ufficiale, arriva comunque una sequenza di mosse social che cominciano a far discutere i fan.

La distanza tra Andrea Iannone ed Elodie e le immagini che fanno discutere

A far nascere i primi sospetti sarebbe stata la crescente distanza tra il motociclista e la cantante, accompagnata da una presenza sempre più costante di Franceska Nuredini accanto a Elodie. Le immagini condivise sui social mostrano momenti di relax, vacanze e complicità tra le due, tanto da spingere molti utenti a ipotizzare che il loro legame vada oltre una semplice amicizia. Un’ipotesi che ad ogni modo non è mai stata né confermata né smentita dalle dirette interessate, ma che continua ad alimentare discussioni. Nel frattempo, la presunta fine della storia tra Elodie e Iannone resta avvolta nel silenzio. Nessuno dei due ha preso parola, ma la distanza geografica e simbolica tra i due, unita alla mancanza di apparizioni pubbliche insieme, ha contribuito a rafforzare l’idea di una rottura ormai definitiva.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il post di Iannone e la frase diventata virale

A riaccendere le polemiche è stato un post pubblicato da Andrea Iannone sul suo profilo Instagram. Un carosello di immagini accompagnato dalla didascalia "Day by day", ovvero "giorno dopo giorno", che molti hanno interpretato come un riferimento a un periodo di riflessione e di solitudine. Tra le immagini, però, ce n’era una che più di tutte ha catturato l’attenzione, perché conteneva una frase giudicata da molti piuttosto eloquente: "Le donne vanno e vengono, ma la vita non premia due volte con una brava donna". Parole che chiaramente, alla luce delle voci sulla crisi sentimentale, sono state lette come una frecciata diretta a Elodie. Per alcuni, invece, quella stessa frase avrebbe avuto un tono più malinconico che polemico, come se fosse una riflessione personale più che un attacco.

Le reazioni del pubblico e la cancellazione del post

Indipendentemente dalle intenzioni reali di Iannone, il post ha scatenato una valanga di commenti. Molti follower hanno espresso vicinanza e sostegno, lasciando messaggi come "Mi dispiace per te", "Elodie non ti merita" e "Sei una persona meravigliosa". Accanto ai messaggi di solidarietà, però, sono arrivate anche numerose critiche, con utenti che hanno giudicato la frase fuori luogo o poco elegante. Un’ondata di reazioni contrastanti che avrebbe spinto il motociclista a cancellare l’immagine dal suo profilo, confermando l’idea che quel contenuto fosse stato percepito come troppo esplicito o fraintendibile.

Potrebbe interessarti anche