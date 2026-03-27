Andrea Iannone pasticcia coi social, dalle foto con le ex cancellate alle minacce allarmanti: "Ti sfondo, esci fuori" Un gesto inatteso su Instagram, un'epurazione di foto e una frase sparita nel giro di pochi minuti: il pilota sceglie il silenzio, ma i fatti parlano da soli.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

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Certe decisioni non hanno bisogno di spiegazioni ufficiali per risultare eloquenti. Nelle scorse ore Andrea Iannone ha cancellato tutte le fotografie dal suo profilo Instagram, seguito da oltre un milione e mezzo di persone, lasciando visibile un solo scatto. Una scelta drastica che suona come una chiusura definitiva con ciò che è stato, maturata proprio mentre si rincorrevano voci insistenti su un nuovo cambiamento nella sua vita privata. Negli ultimi mesi, infatti, il pilota di Vasto ha attraversato una fase sentimentale tutt’altro che lineare, prima con la fine della relazione con Elodie Di Patrizi e poi con il presunto flirt con Rocio Munoz Morales, che secondo i rumors sarebbe già arrivato al capolinea.

Andrea Iannone impazzisce ed elimina tutte le foto dai social: tranne una

Non è la prima volta che una star decide di fare piazza pulita dei propri contenuti social, ma quando accade il messaggio appare evidente: si tratta quasi sempre di un bisogno di ricominciare, di liberarsi simbolicamente del passato per proiettarsi altrove. Nel caso di Iannone, il tempismo non è passato inosservato, e in molti hanno letto in quel gesto la volontà di chiudere con un periodo complesso, segnato da esposizione mediatica e chiacchiericci continui. Se l’azzeramento ha colpito, la scelta dell’unica immagine sopravvissuta ha fatto discutere ancora di più. Si tratta della fotografia risalente al 5 settembre 2018, giorno in cui Iannone incontrò Papa Francesco. Una selezione che appare tutt’altro che casuale, quasi a voler sottolineare un ritorno a valori più profondi, lontani dal gossip che da anni lo accompagna. In passato, del resto, il pilota era finito al centro delle cronache rosa anche per la relazione con Belen Rodriguez, poi tornata con Stefano De Martino, un capitolo che aveva alimentato ulteriormente l’attenzione mediatica attorno alla sua figura. Oggi, invece, la sensazione è che Iannone stia cercando una dimensione diversa, magari lontana dalla vita sentimentale avuta fino ad ora.

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Il commento assurdo a Matteo Stratoti e la cancellazione lampo su Instagram

Come se non bastasse il profilo azzerato, un altro episodio ha contribuito ad accendere la curiosità degli utenti. Dopo la messa in onda della puntata di Uomini e Donne in cui Sara Gaudenzi ha scelto Alessio Rubeca, rifilando un "no" a Matteo Stratoti, quest’ultimo ha condiviso sui social un lungo messaggio di ringraziamento e riflessione: "Ed eccoci qui. Non sono uno da molte parole, ma oggi voglio usare parole preziose per persone preziose. È stato un percorso che in così poco tempo mi ha insegnato veramente tanto. Le cose non sono andate come speravo potessero andare, ma torno a casa ricco di insegnamenti momenti e persone veramente meravigliose. Innanzitutto ringrazio fortemente Maria, che mi ha aperto le porte di casa dandomi questa grande possibilità e che grazie a lei mi porterò sempre nel cuore. Un altro grande ringraziamento va a Michele Perna, il quale fin dal primo giorno mi ha accolto, ascoltato, compreso, seguito, proprio come un amico può fare." Tra i tanti messaggi di sostegno, è spuntato anche quello di Iannone: "Ti sfondo, esci fuori!". Una frase che ha immediatamente fatto discutere, dividendo il pubblico tra chi l’ha interpretata come una semplice battuta tra amici, magari dovuta al fatto che l’altri appare sempre un po’ bellicosa nel people show, e chi invece vi ha letto un tono più ambiguo. Ma la cosa più strana è accaduta dopo, quando, forse per non alimentare chiacchiericcio, il suo commento è stato cancellato.

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