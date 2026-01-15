Andrea Iannone esce allo scoperto con Rocio Muñoz Morales: commento inequivocabile e like tattici, ma i fan lo attaccano Un commento apparentemente innocuo, conferma la paparazzata mai smentita tra i due neo single. Intanto una pioggia di reazioni sui social piove sull'ex di Elodie.

Riccardo Greco Web Editor Linkedin Si avvicina all'editoria studiando all'IED come Fashion Editor. Si specializza poi in Comunicazione digitale, Giornalismo e Nuovi media presso La Sapienza, collaborando con alcune testate ed uffici stampa.

CONDIVIDI

Da giorni il mondo del gossip osserva con attenzione ogni mossa di Andrea Iannone, soprattutto dopo che le voci sulla fine della relazione con Elodie hanno iniziato hanno poi portato a quelle di una nuova frequentazione per entrambi. E in questo clima già acceso, un gesto social del pilota ha finito per catalizzare l’attenzione, esponendolo ai commenti infuocati dei fan.

Andrea Iannone e Rocio Muñoz Morales: la paparazzata che ha fatto esplodere il caso

Per settimane si è parlato di una possibile rottura tra Andrea Iannone ed Elodie, mentre parallelamente prendevano corpo altre voci, tra cui quelle su un presunto flirt tra la cantante e la ballerina Franceska Nuredini. Quasi in contemporanea, è emerso anche il nome di Rocio Muñoz Morales, accostata all’ex pilota in modo sempre più insistente. A dare forza a questi pettegolezzi è stato il magazine Chi, che ha pubblicato una serie di scatti in cui Andrea e Rocio vengono immortalati insieme all’uscita di un lussuoso hotel a cinque stelle in Franciacorta. Nessun gesto di affetto e dichiarazione ufficiale dai due, ma sicuramente una circostanza sospetta. Intanto il settimanale Chi ha raccontato nel dettaglio quei giorni, sottolineando che i due non avrebbero lasciato la struttura per due giorni interi, fino al momento della partenza di Rocio verso Roma, salutata con affetto da Andrea prima del volo.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il commento social che conferma il legame

A distanza di qualche giorno dalla paparazzata, è arrivato quello che molti hanno letto come una conferma indiretta. Rocio ha condiviso su Instagram alcune immagini di una serata speciale trascorsa a teatro, accompagnandole con parole intense: "Una sera magica all’opera. La Bohème ricorda che l’amore, come l’arte, è fragile, intenso e indimenticabile. Davvero bellissimo ed emozionante!". Tra i tantissimi commenti, uno in particolare non è passato inosservato: quello di Andrea Iannone. Il pilota ha scritto semplicemente "Yo soy por el flamenco", una frase che, seppur innocua, ha subito acceso l’interpretazione dei fan come un segnale di confidenza e vicinanza. Un commento pubblico di questo tipo è sembrato a molti un modo per uscire allo scoperto senza fare annunci ufficiali.

L’uscita allo scoperto di Iannone e la reazione dei fan

Il weekend in una struttura di lusso, seguito dal commento su Instagram, ha rafforzato l’idea che questa nuova coppia sia pronta a mostrarsi senza preoccupazioni. Tuttavia, la mossa di Andrea non è stata accolta solo con curiosità. Sotto al suo commento sono comparsi numerosi messaggi critici, con riferimenti espliciti alla sua ex: "Yo soy por Elodie tutta la vita", "Ma quando ti stufi?", "Cambi donne come mutande". Una pioggia di attacchi e frecciatine che ha dimostrato quanto una parte del pubblico non abbia affatto digerito questa presunta nuova relazione.

Potrebbe interessarti anche