Giambruno, Mediaset lo rilancia dopo dopo lo 'scandalo' (ma sarà 'ingabbiato'): cosa condurrà L'ex volto di Diario del Giorno tornerà presto davanti alle telecamere, ma sarà "Un bel passo indietro per l'ex signor Meloni".

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

Dopo due anni lontano dal video, Andrea Giambruno è pronto a tornare davanti alle telecamere. Il giornalista, passati gli ormai famosi fuorionda a Diario del Giorno, pare abbia di nuovo una chance per stare sotto ai riflettori. Nei giorni scorsi si era parlato di una sua migrazione dalle retrovie di Rete 4 alla redazione romana di TgCom 24, ma sempre nel dietro le quinte, a occuparsi a 360° di informazione. Ora, però, pare che l’ex first gentleman non si limiterà a restare in disparte, ma in uno spoiler di Dagospia si parla di un debutto di Giambruno come mezzo busto di Studio Aperto, su Italia 1. D’altronde, Pier Silvio Berlusconi, durante la presentazione dei palinsesti, lo aveva anticipato: "Andrea Giambruno penso che presto dovrà e potrà tornare in onda in qualcosa che già esiste, magari alla conduzione di un tg. È un bravo giornalista", lasciando appunto presagire che il futuro era ancora da scrivere.

Andrea Giambruno torna in video: presto a Studio Aperto

Fu un vero e proprio terremoto mediatico quello che travolse Andrea Giambruno dopo i video resi pubblici da Striscia la Notizia. Oltre all’addio al video, lo scandalo costò al giornalista anche la separazione da Giorgia Meloni, premier e mamma di sua figlia Ginevra. Dopo un primo allontanamento dal Diario del Giorno, l’ex conduttore tornò a lavorare in quella redazione ma dietro le quinte e più volte era circolata la voce del suo malcontento. Lui voleva tornare davanti alle telecamere e ora pare esserci riuscito.

"Giambruno, dopo l’uscita di scena da ‘Diario del Giorno’, tornerà in onda e sarà impegnato alla conduzione di un notiziario, non il telegiornale di Rete 4, che ha un taglio politico più forte, ma alla guida di ‘Studio Aperto'", si legge nella rubrica DagoReport di Dagospia. Il ritorno in video è praticamente dietro l’angolo quindi, ma non esiste ancora una data certa, ma il "Biscione intende rispettare quanto annunciato dall’editore".

Certo, Giambruno, con il suo carattere estroverso, dovrà fare i conti con l’impostazione prettamente giornalistica e rigida di un telegiornale, dove non ‘è molto margine per fare commenti o battute, ma ci si limita a leggere il gobbo e passere la notizia e la linea agli inviati. "Un bel passo indietro per l’ex signor Meloni – aggiunge il sito di Roberto D’Agostino – che ora sarà ‘ingabbiato’: dovrà limitarsi a leggere le notizie evitando quei commenti e quelle opinioni personali a cui ci aveva abituato durante la conduzione di ‘Diario del Giorno'".

