Andrea Giambruno, ex compagno della Premier Giorgia Meloni e padre di sua figlia, proprio ieri ha presentato a Milano l’evento "Green Building Forum", lasciandosi andare prima a un momento di rabbia e tensione, e poi a un momento di commozione durante la lettura davanti a tutti di un messaggio ricevuto dalla sua ex compagna: ecco nel dettaglio cosa è successo.

Andrea Giambruno furioso con un giornalista: "Ancora insisti?"

Poco prima dell’evento presentato proprio da lui a Milano, Andrea Giambruno ha avuto un momento di forte tensione, sbroccando alla domanda di un giornalista di The Journalai. Probabilmente già teso a causa dell’imminente salita sul palco, alla domanda: "Mi scusi, mi faccia capire, arriverà il messaggio della Meloni?", Giambruno si è infatti infuriato rispondendo a tono: "Ancora insisti? Ma che c***o vuoi! Aspetta e vedi se arriva", per poi andare via con fare palesemente infastidito.

Giambruno legge un messaggio di Giorgia Meloni e si commuove

Come mostra anche il video postato sui social da The Journalai, il fatidico messaggio della Premier Giorgia Meloni è poi arrivato e Andrea Giambruno, leggendolo sul palco davanti a tutti si è lasciato andare alla palese emozione. "Mi presento, sono Andrea Giambruno, sono un giornalista e mi fa molto piacere essere qui", ha affermato dopo essere salito sul palco. "Come vi avevo detto, siccome ci sono le sorprese, siccome poi le persone dovrebbero semplicemente pazientare, il Presidente del Consiglio ci ha mandato un messaggio che adesso vi leggo", ha quindi aggiunto per poi leggere davanti a tutti il messaggio della Premier Meloni senza riuscire a trattenere una leggera commozione.

La commozione di Giambruno scatena il web: le reazioni

Al di sotto del video dell’evento postato da The Journalai, molti utenti hanno poi commentato la presenza di Andrea Giambruno attraverso commenti ironici e altri abbastanza pungenti. "Povero gabbiano, ha perduto la sua compagna", commenta un utente. "Io vedo lui e vedo come si getta via una carriera per colpa del proprio ego", scrive un altro utente probabilmente in riferimento anche a quanto accaduto durante il caso dei fuorionda mostrati da Striscia la Notizia che ha portato sia la carriera che la vita privata di Giambruno a frenare bruscamente.

E ancora: "Non è in grado di leggere e mantiene una postura poco consona", "Qui realizza che poteva essere il first man e invece legge messaggi buttato sul leggio". Non mancano però anche messaggi in sua difesa: "Trovo cattivo continuare ad accanirsi su Giambruno, tutti abbiamo un ex e tutti siamo ex, se succedesse a noi tutto questo? Siamo veramente diventate delle persone orribili".

