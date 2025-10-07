Andrea Giambruno, ‘giallo’ social sui selfie (spariti) con Federica Bianco. Cos’è successo L'ex compagno di Giorgia Meloni era apparso per la prima volta accanto alla nuova fidanzata in un post Instagram. Poi gli scatti sono 'magicamente' scomparsi. Ecco i dettagli.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

C’è un nuovo giallo social che riguarda l’ex compagno di Giorgia Meloni, Andrea Giambruno. Già coinvolto nello scandalo dei fuorionda due anni fa, il giornalista e conduttore è da poco uscito allo scoperto con la nuova fidanzata, la beauty coach Federica Bianco. Ma il primo selfie di coppia ufficiale, pubblicato da lei sul suo profilo Instagram, è durato soltanto lo spazio di qualche ora. Poi il post è stato misteriosamente rimosso, scatenando le ipotesi più disparate tra il pubblico social. Che Giambruno abbia indispettito qualcuno ai ‘piani alti’? Ecco i dettagli qui sotto.

Andrea Giambruno, il mistero dei selfie spariti con Federica Bianco

La felicità social di Giambruno e compagna ha avuto vita breve. Così come segnalato dal sito Lettera43, poche ore dopo il post d’amore di Federica Bianco, le foto con il giornalista sono state clamorosamente rimosse. Gli scatti – due selfie di coppia da manuale – mostravano Andrea e la fidanzata in pose inequivocabili, con tanto di colonna sonora ad hoc e didascalia romantica ("Noi", seguito da un cuore di rito). Insomma, era un post che aveva tutta l’aria di una ‘ufficializzazione’ mediatica, per questa relazione a lungo vissuta sotto traccia.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ecco perché la rimozione delle foto ha scatenato una ridda di domande, sia online che tra gli addetti ai lavori. Molti hanno letto nella sparizione delle immagini un qualche fastidio ‘piovuto’ dall’alto: pressioni politiche, magari, per un’ostentazione di felicità che avrebbe potuto riflettersi in modo negativo sull’ex di Giambruno, la premier Giorgia Meloni. Ma può anche darsi che si sia trattato di una strategia di ‘contenimento’, da parte del conduttore, studiata per non condizionare in negativo il suo futuro professionale. Non è un segreto, infatti, che in Mediaset si stia valutando il ritorno di Giambruno, magari alla conduzione di un Tg meno politico come Studio Aperto. Ma quale che sia la verità, difficilmente verrà a galla per volontà dei diretti interessati.

La relazione tra Andrea Giambruno e Federica Bianco

La storia tra Andrea Giambruno e Federica Bianco non nasce certo oggi. I due sono stati avvistati insieme da rotocalchi e paparazzi già nell’estate del 2024, tra uscite di coppia e spezzoni di vita quotidiana a Roma. Da mesi fanno coppia fissa, anche se finora avevano mantenuto un profilo basso per evitare chiacchiericcio indesiderato. Lei, beauty coach e collaboratrice dello Studio Medico Basoccu, vanta tra l’altro un passato con Andrea Crippa, il vicecoordinatore della Lega per Roma (e attuale compagno della conduttrice Anna Falchi). Mentre lui, come noto, è stato a lungo legato alla Presidente del Consiglio Meloni. Le loro strade si sono incrociate dopo il naufragio delle rispettive relazioni. Ma non è chiaro il futuro che li attende.

Potrebbe interessarti anche