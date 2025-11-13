Andrea Giambruno esce allo scoperto: baci in pubblico con la nuova fidanzata. Ma spunta un retroscena ‘preoccupante’ L'ex compagno di Giorgia Meloni sarebbe stato paparazzato da un noto settimanale. Questa è la prima volta che viene ‘beccato’ in atteggiamenti intimi con Federica Bianco.

Tommaso Pietrangelo Giornalista Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

CONDIVIDI

Andrea Giambruno, ex compagno della premier Giorgia Meloni, torna protagonista della cronaca rosa dopo mesi di silenzio. Per la prima volta da quando ha iniziato a frequentare la nuova fidanzata, la 42enne Federica Bianco, il conduttore Mediaset è stato ‘beccato’ in atteggiamenti intimi con lei. A testimoniare l’evento alcuni scatti pubblicati da un noto settimanale, a cui si aggiungono però dettagli ‘preoccupanti’ su possibili interferenze – o meglio, pressioni – arrivate dall’alto. Ecco qui sotto tutta la storia.

Andrea Giambruno, gli scatti ‘rubati’ con Federica Bianco

Andrea Giambruno, 44 anni, giornalista Mediaset, sembra aver trovato stabilità accanto a Federica Bianco, beauty coach 42enne ex di Andrea Crippa. Il nuovo capitolo sentimentale, dopo la rottura con Giorgia Meloni, era stato già ‘fiutato’ dai paparazzi dodici mesi fa, quando Gente aveva sorpreso Federica mentre usciva dall’abitazione di lui. In seguito, erano stati visti anche in compagnia dei rispettivi figli: Giambruno con la piccola Ginevra, avuta da Meloni, e Bianco con una delle sue due figlie.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Ma a far discutere, adesso, sono i nuovi scatti inediti pubblicati ancora una volta da Gente. Stavolta il settimanale ha immortalato un bacio in pubblico tra i due, e sarebbe la prima volta che Giambruno e Bianco si concedono il lusso di atteggiamenti intimi davanti a tutti. Secondo alcuni, potrebbe essere il segno di una relazione ormai matura. Anche se un dettaglio social non è sfuggito agli osservatori più attenti.

Il mistero dei selfie spariti online

Gente racconta infatti che, poco dopo la pubblicazione delle foto, Federica Bianco aveva postato alcuni selfie di coppia su Instagram, prontamente rimossi nelle ore successive. Ecco allora la domanda: "La compagna di Giambruno avrà ricevuto pressione da qualcuno?". Potrebbe essere stata una richiesta proveniente dalla premier Meloni, questa l’ipotesi più accreditata. "Del resto", scrive ancora il settimanale, "tutti sanno che la riservatezza è un pallino della presidente del consiglio Giorgia Meloni: da quando ha lasciato Giambruno via social in seguito ai fuorionda pubblicati da Striscia la notizia nell’ottobre del 2023 in cui Giambruno faceva proposte volgari a una collega, la premier non ha più rilasciato dichiarazioni al riguardo né si è mai fatta fotografare assieme al padre di sua figlia. Come prenderà la presidente del Consiglio questi nuovi scatti?".

Sul tema è intervenuto anche il magazine Oggi, che racconta di "pressioni sia professionali sia familiari" per "far scomparire le foto". Pare che lo stesso Giambruno abbia invitato Bianco a mantenere il profilo basso e a cancellare gli scatti online, per evitare nuovi contraccolpi anche sul lato professionale. Ma al momento queste restano soltanto supposizioni.

Potrebbe interessarti anche