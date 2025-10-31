Andrea Delugu, la scelta dopo i funerali del fratello. Milly Carlucci parla del suo ritorno a Ballando con le stelle Oggi i funerali di Evan Delogu, fratello di Andrea. Milly Carlucci esprime vicinanza alla conduttrice: futuro a Ballando con le Stelle ancora incerto.

Sono stati celebrati oggi alle 15, i funerali di Evan Delogu, il giovane di 18 anni tragicamente scomparso nei giorni scorsi. L’ultimo saluto si terrà nel cimitero di Bellaria, in provincia di Rimini, città dove il ragazzo viveva. La tragedia si è consumata il 29 ottobre, quando Evan, in sella alla sua moto, ha perso il controllo e si è schiantato contro un palo in via Vittor Pisani, nel Parco del Gelso a Bellaria Igea Marina. La notizia della morte è stata resa pubblica dal padre, Walter Delogu, attraverso un post sui social, suscitando immediatamente un’ondata di commozione e messaggi di cordoglio per la famiglia.

Andrea Delogu, oggi i funerali del fratello morto

L’intera comunità di Bellaria Igea Marina si prepara a dare l’ultimo saluto al giovane, mentre la sorella, Andrea Delogu, conduttrice televisiva e volto noto della Rai, affronta un momento di dolore profondo. La scomparsa di Evan ha inevitabilmente segnato la vita privata e professionale di Andrea, che in queste ore si trova a gestire la tragedia insieme alla famiglia. La perdita improvvisa di un fratello a soli 18 anni è un evento che ha colpito non solo la famiglia ma anche amici e colleghi, creando un clima di grande commozione. Molti fan e colleghi di Andrea hanno espresso messaggi di vicinanza sui social, sottolineando quanto sia importante in momenti come questi il sostegno della comunità.

Milly Carlucci sul ritorno di Andrea a Ballando con le Stelle

La vicenda riguarda inevitabilmente anche il mondo televisivo. Milly Carlucci, conduttrice di Ballando con le Stelle, ha parlato della prossima puntata del programma, che andrà in onda sabato 1 novembre, durante un collegamento a La Volta Buona. Carlucci ha spiegato che è ancora presto per sapere se Andrea Delogu parteciperà alla gara nelle settimane successive. «Le siamo vicini e per il momento questo è tutto», ha dichiarato, sottolineando come la vita stessa determinerà i passi futuri della conduttrice. Nonostante l’assenza probabile di Andrea nella puntata, la serata proseguirà con i filoni della gara, i confronti tra concorrenti e le esibizioni speciali di ballerini per una notte, mantenendo il consueto equilibrio tra spettacolo ed emozione.

Parallelamente, la Rai ha scelto di sospendere temporaneamente la messa in onda di La porta magica, il programma quotidiano condotto da Andrea Delogu su Rai2. Le puntate previste per il 30 e 31 ottobre non andranno in onda, con la programmazione che riprenderà lunedì 3 novembre. Una decisione che riflette il rispetto per il lutto della conduttrice e la delicatezza del momento, in attesa di capire come e quando Andrea tornerà a essere protagonista sul piccolo schermo.

