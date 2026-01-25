Andrea Delogu, svolta verso Sanremo 2026 e nuovo fidanzato ufficiale: cosa succede La presentatrice sempre più al centro del gossip con il nuovo amore, mentre Carlo Conti pensa a lei come co-conduttrice per Sanremo

Conduttrice radiofonica e televisiva, attrice e scrittrice italiana, nota per il suo stile diretto e ironico, Andrea Delogu si è costruita una carriera versatile tra radio, TV e teatro. Oltre ad essere al centro del gossip per vicende amorose e la recente vittoria nel popolare show di Milly Carlucci "Ballando con le stelle", la Delogu sembra destinata ad un ruolo nel prossimo Festival di Sanremo, un opportunità lavorativa importante che potrebbe consacrarla definitivamente.

Andrea Delogu, chi è il nuovo fidanzato e le voci su Sanremo

Andrea Delogu si è messa in gioco lo scorso anno con la danza e ha partecipato come concorrente alla 20ª edizione di Ballando con le stelle, il popolare talent show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci. La presentatrice ha dato il massimo insieme al ballerino professionista Nikita Perotti, instaurando un rapporto profondo, che ha scatenato parecchi rumors su una possibile relazione tra i due. Queste voci sono state spazzate via dalla recentissima passeggiata, immortalata nelle foto pubblicate da Diva e Donna, mano per mano, con Alessandro Marziali. I due sono stati paparazzati in questi giorni per le vie di Roma e i loro atteggiamenti intimi, con baci alla luce del sole fanno presagire ad una relazione più duratura di un flirt passeggero. Marziali non fa parte del mondo dello spettacolo, e stando ad indiscrezioni, è un manager e viaggia spesso per lavoro. La cosa importante è che, grazie a lui, Andrea Delogu sta ritrovando il sorriso, soprattutto a seguito di un momento privato molto difficile legato alla morte del fratello di soli 18 anni. A riportare il sereno nella vita della conduttrice ci sono anche le, sempre più insistenti, voci che la vedono come possibile co-conduttrice del Festival di Sanremo al fianco di Carlo Conti, con il quale ha già lavorato in occasione del Tim Summer Hits.

Andrea Delogu e il dramma della morte del fratello

La vittoria a "Ballando con le Stelle", oltre ad essere significativa per il trionfo in se, ha rappresentato molto per la Delogu, che proprio in quel periodo si è trovata a condividere con i telespettatori molti aspetti personali, trasformando l’esperienza in un’occasione di crescita personale oltre che professionale e facendosi conoscere più profondamente. Proprio in quei giorni, infatti, è stata anche protagonista della tragedia che ha colpito la sua famiglia e nello specifico della morte del fratello minore Evan, scomparso a causa di un incidente stradale il 29 ottobre 2025. Un momento di grande dolore, che ha condiviso con i telespettatori di "Ballando", che hanno potuto conoscere lati suoi, fino all’ora nascosti.

