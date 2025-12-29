Andrea Delogu, la verità sul flirt ‘mancato’ con Nikita Perotti a Ballando: “Il problema non è la differenza d’età” La conduttrice vincitrice dell’ultima edizione dello show di Milly Carlucci ha ribadito di avere trovato una “bella amicizia” col suo maestro, ma niente di più

Andrea Delogu fa (di nuovo) chiarezza. La conduttrice e vincitrice dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle, infatti, ha spiegato nuovamente perché nel corso della sua esperienza nello show di Milly Carlucci non sia scattata la ‘scintilla’ col suo maestro Nikita Perotti, un flirt su cui in molti avevano scommesso. Come già accennato da Mara Venier a Domenica In, Delogu ha ribadito di avere trovato una "bella amicizia" col ballerino, ma niente di più. Scopriamo perché e tutti i dettagli.

Andrea Delogu e il rapporto con Nikita Perotti a Ballando con le Stelle

Fresca vincitrice di Ballando con le Stelle, lo scorso 21 dicembre Andrea Delogu è stata ospite di Mara Venier a Domenica In per parlare del suo trionfo insieme al maestro Nikita Perotti al termine di un lungo e difficile cammino, segnato anche dal lutto per la scomparsa del fratello Evan, morto tragicamente a ottobre in un incidente stradale a soli 18 anni. La conduttrice de La Porta Magica ha ripercorso la sua esperienza nello show di Milly Carlucci e ha anche scherzato proprio sul suo rapporto con Nikita Perotti, con cui è nato un bellissimo rapporto di amicizia ma, stando alle sue parole, nulla di più. Dopo l’ospitata a Domenica In Delogu è stata incalzata nuovamente sulla questione anche sui social, rispondendo ai fan più curiosi riguardo questa ship mai salpata. "Qua ci chiedono ‘perché solo amici?’…" ha ironizzato la conduttrice nel corso di una diretta sul suo profilo Instagram insieme al suo ex maestro Nikita. "Perché io ho 43 anni, lui 21. Non è una questione di differenza d’età, è una questione che riguarda la sua età…" ha chiarito Andrea Delogu, oggi single dopo la fine della storia d’amore con il modello Luigi Bruno (ma alcune foto con l’imprenditore Alessandro Marziali hanno scatenato il mondo del gossip e della cronaca rosa).

La differenza d’età e l’amicizia tra i due

Il flirt ‘mancato’ tra Andrea Delogu e Nikita Perotti, dunque, non sarebbe legato a un problema di differenza d’età, quanto più alla giovane età del ballerino, con ogni probabilità non ancora pronto a una storia d’amore matura. Dopo la separazione da Luigi Bruno, quindi, Andrea Delogu non ha ritrovato l’amore a Ballando con le Stelle e lo show di Milly Carlucci non ha ‘sfornato’ l’ennesima coppia dopo Bianca Guaccero e Giovanni Pernice (ormai vicini al matrimonio). Quel che è certo, tuttavia, è che Andrea Delogu abbia trovato un amico in Nikita Perotti, come da lei stessa confessato: "Tra di noi c’è una bella amicizia".

