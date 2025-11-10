Trova nel Magazine
Andrea Delogu torna in tv dopo il lutto. Il messaggio straziante della conduttrice: "Avevo bisongo di silenzio"

La presentatrice è tornata in onda con La Porta Magica, raccontando al pubblico il dolore che ha dovuto affrontare nelle ultime settimane. Ecco tutti i dettagli.

Tommaso Pietrangelo

Tommaso Pietrangelo

Giornalista

Autore, giornalista, cantautore. Laureato in Letterature Straniere, è appassionato di cinema, poesia e Shakespeare. Scrive canzoni e ama i gatti.

Andrea Delogu è tornata a condurre La Porta Magica, a pochi giorni dal terribile incidente che ha tolto la vita al fratello Evan. Dopo una pausa obbligata dalla televisione, la presentatrice ha voluto riprendere il filo dei suoi impegni, ma non prima di aver dedicato un messaggio toccante al suo pubblico. Ecco qui sotto che cosa ha detto.

Andrea Delogu, il messaggio toccante dopo la morte del fratello

Di nuovo in onda a La Porta Magica, Andrea Delogu si è rivolta al suo pubblico tv per raccontare e spiegare quello che ha dovuto affrontare negli ultimi giorni. "Buon pomeriggio a tutti voi. Prima di riprendere il viaggio de La Porta Magica", ha esordito la conduttrice Rai, "sento il bisogno di condividere con voi la mia, di storia. Ci sono momenti nella vita in cui tutto si ferma e altri in cui, con grande fatica e con grande amore, si sceglie di ripartire. Nelle scorse settimane la mia vita e quella della mia famiglia si sono fermate: avevo bisogno di silenzio per trovare le parole, perché raccontare quello che è accaduto è estremamente difficile".

Con la voce rotta dall’emozione, Andrea ha proseguito: "Ho perso mio fratello Evan in un incidente, aveva solo 18 anni ed era un ragazzo straordinario, pieno di vita, di sogni e della luce che appartiene a chi è pronto ad abbracciare il mondo…Il dolore di questa perdita ingiusta è qualcosa che accompagna ogni mio respiro e fa molta paura, ma è qualcosa con cui dovrò imparare a convivere e che la mia famiglia ed io dobbiamo riuscire a trasformare in amore per la vita, perché è quello che uniti dobbiamo ad Evan".

Poi è arrivata la conclusione, con un ringraziamento speciale: "Io desidero ringraziare profondamente chi ha capito la mia necessità di fermarmi. Grazie alla Rai per avermi concesso il tempo di prendermi cura dei miei cari, per non avermi mai fatto sentire pressioni, ma solo vicinanza. A nome mio e della mia famiglia voglio davvero ringraziarvi tutti, uno per uno, per l’empatia e l’affetto sincero che abbiamo ricevuto. Il vostro amore, ve lo assicuro, ci ha aiutati a non cadere".

Il futuro di Delogu a Ballando con le Stelle

Dopo la pausa dagli impegni tv, Delogu ha confermato anche il suo ritorno sulla pista di Ballando con le Stelle. A darne notizia è stata Milly Carlucci, nella puntata di sabato 8 novembre. La conduttrice ha chiamato al centro del palco Nikita Perotti, partner di ballo di Andrea, e ha annunciato il rientro della concorrente il prossimo 15 novembre. "Ti aspettiamo Andrea, un grosso bacio", ha chiosato.

