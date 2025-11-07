Trova nel Magazine
Andrea Delogu torna in onda con La porta magica. Poi la scelta (sorprendente) su Ballando con le Stelle

La conduttrice sarebbe già pronta a tornare il tv dopo il tragico lutto per il fratello, morto in un incidente in moto: il ritorno anche da Milly Carlucci

Pietro Guerrini

Pietro Guerrini

Andrea Delogu si rialza. Dopo la tragedia della morte improvvisa del fratello Evan, vittima di un incidente in moto ad appena 18 anni, la conduttrice sarebbe pronta a tornare in tv. Dopo il (comprensibile) silenzio per il lutto, infatti, Delogu tornerà al timone de La Porta Magica su Rai 2, ma non solo. Stando alle ultime indiscrezioni potrebbe fare ritorno anche a Ballando con le Stelle già a partire da domani. Scopriamo tutti i dettagli.

Andrea Delogu, il ritorno in tv (e a Ballando) dopo la tragedia

Lo scorso 29 ottobre il fratello di Andrea Delogu, Evan, è morto a soli 18 anni. Nei pressi di Igea Marina, in provincia di Rimini, il giovane ha perso il controllo della sua moto che guidava da quando era maggiorenne e ha perso la vita in un tragico incidente stradale. Colpita dal gravissimo lutto, Andrea Delogu si è ovviamente presa una pausa dalla televisione ma, già a partire dalla prossima settimana, tornerà regolarmente al timone de La Porta Magica, appuntamento fisso del daytime pomeridiano di Rai 2. Come rivelato da Giuseppe Candela, infatti, lunedì 10 novembre 2025 rivedremo la conduttrice sulla seconda rete, ma l’attesa potrebbe addirittura essere più breve. Sempre stando alle parole del giornalista, Andrea Delogu sarebbe pronta anche a tornare a Ballando con le Stelle dopo il forfait della scorsa settimana. "Dovrebbe esserci" scrive Candela, ipotizzando quindi il ritorno della conduttrice nello show di Milly Carlucci in prima serata su Rai 1 già domani, quando andrà in scena la settima puntata.

Ballando con le Stelle, la situazione senza Delogu e Francesca Fialdini

Contro ogni pronostico, dunque, Ballando con le Stelle potrebbe ‘recuperare’ una delle sue star di questa ventesima edizione già a partire dalla puntata di domani sabato 8 novembre 2025. L’assenza di Andrea Delogu, infatti, si era fatta sentire già la scorsa settimana, soprattutto perché anche Francesca Fialdini, una della favorite per la vittoria finale, al momento è fuori per infortunio. Dopo il ripescaggio della signora Coriandoli e Simone Di Pasquale, in gara ci sono ancora tutte le coppie a eccezione di Beppe Convertini e Veera Kinnunen, eliminati provvisoriamente, salvati grazie alla wild card di Sara Di Vaira.

