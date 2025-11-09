Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle? Lo spareggio a tre che decide tutto Andrea Delogu tornerà in pista con lo spareggio a tre con Filippo Magnini e Marcella Bella nella puntata di sabato 15 novembre a Ballando con le Stelle.

Thomas Cardinali Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook Giornalista e laureato in Lettere, è appassionato di cinema, spettacolo, calcio e sport.

Il ritorno di Andrea Delogu a Ballando con le Stelle arriva dopo settimane di dolore e silenzio. La conduttrice di Rai 2, reduce dalla devastante perdita del fratello Evan, sta cercando di ritrovare la normalità passo dopo passo. Nelle uniche parole rese pubbliche dopo l’accaduto aveva solo confessato: "È un momento devastante, non mi sento di dire nulla". Parole che avevano toccato il cuore dei fan, così come l’affetto con cui Andrea aveva descritto il fratello come "il più bello del mondo". Ora, dopo giorni di riserbo e commozione, è pronta a tornare in pista, anche se il suo rientro non sarà affatto semplice.

Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle, cosa succederà sabato 15 novembre

La coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti dovrà infatti affrontare uno spareggio a tre per rientrare ufficialmente in gara. Una sfida decisiva che determinerà chi potrà continuare la corsa verso il titolo nell’edizione 2025 del programma di Milly Carlucci. Lo scontro vedrà opporsi tre coppie: oltre ad Andrea e Nikita, ci saranno Filippo Magnini con Alessandra Tripoli e Marcella Bella con Ciquito. Una competizione intensa e carica di emozioni, che promette di essere uno dei momenti più seguiti della prossima puntata di Ballando con le Stelle con la conduttrice che tornerà in studio.

La decisione di Milly Carlucci di introdurre uno spareggio speciale è stata accolta con grande rispetto e sensibilità, permettendo ad Andrea di rientrare gradualmente dopo un periodo così doloroso. Il cast dello show si è stretto intorno a lei, con messaggi di affetto e sostegno da parte di colleghi e amici, testimoniando l’umanità che da sempre contraddistingue il programma di Rai 1.

Delogu e il ritorno a lavoro

Nel frattempo, Andrea Delogu è tornata anche al lavoro su Rai 2, riprendendo le registrazioni de La Porta Magica. Il programma, che grazie alla sua professionalità è passato dal solo appuntamento del sabato a una striscia quotidiana, rappresenta un altro segno del suo ritorno alla normalità e della sua instancabile dedizione alla televisione. La Rai le era stata accanto sospendendo la trasmissione, una vicinanza concreta senza alcuna fretta per uno dei volti più amati del servizio pubblico.

Il ritorno di Andrea a Ballando con le Stelle non sarà soltanto una sfida artistica, ma anche un gesto di rinascita. Sabato sera, quando tornerà a danzare davanti al pubblico, lo farà non solo per vincere, ma per trasformare il dolore in luce e la perdita in un dolcissimo omaggio a suo fratello Evan.

