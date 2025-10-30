Andrea Delogu lascia Ballando con le stelle dopo la morte del fratello? Due ipotesi, sospeso il suo programma
La concorrente ha ricevuto la terribile notizia proprio mentre si dirigeva agli studi Rai per le prove della puntata di sabato. Cosa accadrà ora?
Nella giornata di ieri un terribile incidente in moto ha tolto la vita a Evan Delogu, fratello della conduttrice Andrea Delogu, attualmente impegnata come concorrente a Ballando con le stelle. Il ragazzo, appena 18enne, avrebbe perso il controllo del mezzo andando a sbattere violentemente contro dei pali della luce. Nonostante il tempestivo arrivo dei soccorsi per lui non c’è stato purtroppo nulla da fare. Da quanto emerso nelle ultime ore, la sorella avrebbe appreso la notizia proprio mentre si dirigeva in macchina verso gli studi Rai per le prove di Ballando con le stelle, e sono in molti ora a chiedersi se il suo percorso nel programma continuerà, o se Andrea deciderà, in maniera del tutto comprensibile, di lasciare lo show: ecco qualche dettaglio in più.
Andrea Delogu, il retroscena sul terribile dramma del fratello
Da quanto emerso nelle ultime ore, Andrea Delogu sarebbe venuta a conoscenza del terribile incidente del fratello attraverso una telefonata proprio mentre si stava dirigendo verso gli studi Rai per le prove di Ballando con le stelle. A quel punto la conduttrice sarebbe partita immediatamente per raggiungere la sua famiglia a Bellaria Igea Marina. Impossibile immaginare lo choc di Andrea nell’apprendere delle morte del fratello, una tragedia che ha colpito tutti e ha creato un’atmosfera di enorme choc e tristezza anche tra i corridoi di Ballando.
Andrea Delogu lascia Ballando con le stelle dopo la morte del fratello?
Dopo questa terribile tragedia, attraverso un post su X, il profilo Cinguetterai ha annunciato l’interruzione del programma condotto proprio dalla Delogu. "A seguito della tragica perdita del fratello della conduttrice, oggi e domani il programma La Porta Magica non andrà in onda su Rai 2, né al pomeriggio né la replica del mattino". Oltre a questo, è inevitabile chiedersi se Andrea Delogu deciderà di continuare il suo percorso a Ballando con le stelle o se, del tutto comprensibilmente, deciderà di abbandonare lo show.
Attualmente è impensabile che Andrea sabato possa scendere in pista, per ovvie ragioni, mentre sulle puntate future le ipotesi potrebbero essere due: Andrea Delogu potrebbe decidere di prendersi una pausa solo momentanea, tornando magari tra un po’ di tempo. La seconda ipotesi, nonché quella più probabile, è invece il ritiro ufficiale dallo show di ballo, una scelta che risulterebbe del tutto comprensibile dopo un lutto così grave e scioccante. L’unica certezza è che, qualsiasi sarà la sua decisione, Andrea non potrà che ricevere tutto l’appoggio, la comprensione, il supporto e l’affetto della famiglia di Ballando e del pubblico che l’ha sempre amata e seguita.
