Andrea Delogu sotto attacco sui social: "Se non fosse per la sua disgrazia..."La risposta magistrale

L’odio online non conosce pause, nè sabati, nè domeniche, nè festivi. Gli eserci di haters sono sempre pronti a sputare veleno. Un esempio di questo miserabile superattivismo è il durissimo attacco subito in queste ore su Instagram da Andrea Delogu.

Andrea Delogu sotto attacco haters

Ballando con le Stelle, dove nella Nikita Perotti nella classifica finale ed entrando meritatamente in semifinale. La conduttrice, attualmente anche brillante concorrente di, dove nella puntata di ieri, sabato 6 dicembre , ha ballato anche non in perfette condizioni fisiche, arrivando comunque terza insieme al suo maestronella classifica finale ed entrando meritatamente in semifinale.

Un percorso bellissimo, spezzato nel peggiore dei modi a un certo punto, quando la conduttrice romagnola è stata raggiunta dall’improvvisa notizia della tragica fine del fratello diciottenne Evan, che l’ha spinta, ovviamente, a lasciare tutto, per correre a casa e stare vicino alla sua famiglia. Tornata dopo due settimane, Andrea Delogu ha spiegato di aver scelto di continuare la sua vita per reagire al dolore, ma anche impedirsi di lasciarsi andare e per farsi vedere forte dalla sua famiglia, così da dare forza anche a loro.

Un comportamento dunque, che sarebbe solo da ammirare, ma non nel mondo parallelo e senza regola del web. Nel far west dei social infatti, c’è chi ha il coraggio di usare una enorme disgrazia come quella che ha colpito Andrea Delogu e la sua famiglia, diventa un’arma per attaccare un personaggio che, chissà per quale motivo, entra nel mirino dell’odio.

E così, qualche ora fa, su Instagram, è comparso un commento vergognoso nei confronti di Andrea Delogu e dei suoi ottimi risultati a Ballando con le Stelle. "Si può dire???a me proprio non piace e se non fosse x la disgrazia non sarebbe in finale".

Parole intrise di disprezzo e prive di quel minimo di empatia che dovrebbe caratterizzare ogni essere umano definibile tale. Ma in questo miserabile scenario, la risposta di Andrea Delogu è davvero magistrale: con grande eleganza riesce infatti a sottolineare il livore disumano di quel commento, senza assolutamente scendere allo stesso livello dell’odiatore social. Scrive infatti la conduttrice de La Porta Magica, rispondendo al commento vergognoso rivolto a lei : "Quello che ha scritto è davvero violento. È giusto amare altre coppie ed è bello sostenerle, ma farlo così non le da ragione, anzi, la porta nella parte dei cattivi".

Brava Andrea: game-set-partita. Applausi.