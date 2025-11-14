Andrea Delogu riappare a Ballando con le Stelle dopo il lutto: il gesto di Nikita Perotti e la possibile beffa La conduttrice è pronta a tornare nello show di Milly Carlucci al fianco di Nikita Perotti, con cui dovrà subito affrontare uno spareggio decisivo: i dettagli

Pietro Guerrini Content editor Laurea in Lettere, smania di viaggi e passione per i cartoni (della pizza e della Pixar).

Andrea Delogu è tornata. Dopo avere ripreso le redini de La Porta Magica nel pomeriggio di Rai 2, la conduttrice è pronta a ‘completare’ il suo ritorno in tv anche su Rai 1. Domani sabato 15 novembre 2025, infatti, Delogu tornerà a Ballando con le stelle (dove mancava da più due settimane a causa del grave lutto per il fratello) e riprenderà la sua avventura in pista al fianco di Nikita Perotti. Ad attenderla, tuttavia, ci sarà subito uno spareggio decisivo per rimanere in corsa nello show di Milly Carlucci. Scopriamo tutti i dettagli.

Andrea Delogu torna a Ballando con le Stelle

Lo scorso lunedì Andrea Delogu è tornata al timone de La Porta Magica nel daytime del pomeriggio di Rai 2. Dopo avere dovuto affrontare un grave lutto (il fratello Evan è morto a soli 18 anni in un incidente stradale in provincia di Rimini lo scorso 29 ottobre), infatti, la conduttrice si era giustamente presa una pausa dalla televisione. Andrea non ha preso parte neanche alle ultime due puntate di Ballando con le Stelle, dove era in gara in coppia con Nikita Perotti. A partire dalla puntata di domani sabato 15 novembre 2025, tuttavia, Delogu ci sarà; la conduttrice è pronta a tornare in pista e a riprendere da dove aveva lasciato lo show di Milly Carlucci.

Il ritorno a Ballando subito in salita: lo spareggio

Tra le favorite per la vittoria finale insieme a Francesca Fialdini (che, tuttavia, è alle prese con un infortunio, così come il suo maestro Giovanni Pernice), Andrea Delogu non appare a Ballando con le Stelle dalla quinta puntata, andata in onda lo scorso 25 ottobre in prima serata su Rai 1. Dopo il grave lutto che l’ha colpita – come detto – la conduttrice tornerà in gara da domani. Il suo ritorno nello show di Milly Carlucci, tuttavia, sarà tutt’altro che semplice. Il motivo? Delogu e il suo maestro Nikita Perotti dovranno subito prendere parte a uno spareggio decisivo. Nell’ottava puntata in scena domani sabato 15 novembre, infatti, si terrà una nuova sfida tra le due coppie che hanno perso lo spareggio la scorsa settimana e la coppia formata da Andrea Delogu e Nikita Perotti, che proverà a rientrare in gara. La conduttrice se la vedrà dunque con Marcella Bella e Chiquito e con Filippo Magini e Alessandra Tripoli. La coppia meno votata sarà provvisoriamente eliminata e andrà al ripescaggio nei prossimi appuntamenti.

