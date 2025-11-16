Andrea Delogu, la reazione (commovente) del padre Walter dopo il ritorno a Ballando con le stelle Andrea Delogu torna a Ballando con le stelle dopo la perdita del fratello Evan. Il sostegno del padre Walter e i suoi messaggi emozionano pubblico e social.

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

RaiPlay

CONDIVIDI

La nuova puntata di Ballando con le stelle del 15 novembre ha segnato il rientro in gara di Andrea Delogu dopo la perdita del fratello Evan, scomparso il 29 ottobre in un incidente in moto. Un momento delicatissimo, che ha trovato immediata eco nelle parole e nei gesti del padre, Walter Delogu, profondamente commosso nel vedere la figlia tornare sulla pista nonostante il dolore.

Andrea Delogu, la reazione del padre al suo ritorno a Ballando con le stelle

Nella clip di presentazione, Andrea Delogu ha condiviso la difficoltà di affrontare un lutto così improvviso: "Questa cosa è successa, io l’ho saputa da una telefonata di mio padre che non ringrazierò mai abbastanza per aver trovato le parole giuste", ha confessato. E ancora: "La mia vita è cambiata, è crollata ma io non posso crollare… Questa è l’ultima volta che parlo pubblicamente di questo lutto… Io sono tornata a lavoro perché tornare nel mondo mi aiuta".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

E’ stato però anche il padre di Andrea a catalizzare l’attenzione dei social. Subito dopo l’esibizione della figlia con Nikita Perotti, Walter Delogu ha pubblicato un messaggio carico d’affetto e orgoglio: "Avete vinto stasera, hai vinto per lui …. Grazie amori miei", accompagnando le sue parole a una foto dei due figli insieme. Poco dopo, ha condiviso un altro scatto – i ragazzi sulla spiaggia – aggiungendo con semplicità e intensità: "Dove non ho più parole, inizi tu…". Poi, nella mattinata di oggi, Walter ha postato uno scatto di un sole in parte nascosto da una nuvola a forma di cuore, accompagnando l’immagine con queste parole: "Quella sotto è l’ultima foto tua che posterò sul mio profilo , perché sei dentro di noi e li rimarrai …per sempre…". Ovviamente, tutti i messaggi condivisi dal padre di Andrea Delogu sono stati molto commentati da amici o semplici fan della figlia che hanno voluto abbracciarlo virtualmente in questo momento di dolore. C’è chi ha scritto: "Ti dico solo una cosa Walter ora devi vivere anche per lui. Ogni cosa bella che farai sappi che lui sarà lì con te guarderà il mondo la vita attraverso i tuoi occhi ", oppure: "Ci vorrà del tempo ma tornerai a sorridere", e ancora: "Evan è la vostra stella, vi proteggerà da lassù".

Il ricordo di Evan nelle parole del padre

Nelle scorse settimane, Walter aveva voluto raccontare chi fosse davvero suo figlio: "Vi dico chi era mio figlio… Frequentava la scuola serale… Ha sempre lavorato in estate da Massimo, al bagno 75… si comprava tutto lui con il suo stipendio, pure quella maledetta moto". Un ritratto affettuoso, che spiega quanto la sua mancanza abbia segnato tutti, ma anche quanto sia importante per Walter vedere Andrea trovare la forza di rimettersi in piedi. Nella clip di Ballando, la conduttrice ha ribadito quanto suo fratello fosse parte della sua vita: "Lui è una parte di me, lo è sempre stato… Dopo di che questa cosa deve restare mia".

Potrebbe interessarti anche