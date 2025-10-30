Andrea Delogu, la Rai la ferma dopo la morte del fratello. Quando torna in onda La Porta Magica
Il programma della conduttrice è stato temporaneamente sospeso in seguito alla tragedia che l'ha colpita. Dubbi anche sul suo futuro nell'edizione di Ballando. Ecco i dettagli.
Il lutto che ha colpito Andrea Delogu, volto amatissimo Rai e concorrente tra le più brillanti di Ballando con le Stelle, ha sconvolto il mondo dello spettacolo. Per questo, dopo la tragica morte del fratello Evan, Viale Mazzini ha deciso di sospendere temporaneamente La Porta Magica, il programma in onda tutti i pomeriggi su Rai 2. Resta in bilico, nel frattempo, la partecipazione di Delogu alla puntata di sabato di Ballando. E non è da escludere un ritiro definitivo dallo show di Milly Carlucci. Vediamo qui sotto tutti i dettagli e le ultime novità.
Andrea Delogu, lo stop Rai dopo la tragedia familiare
Le puntate di giovedì 30 e venerdì 31 ottobre de La Porta Magica non andranno in onda. Lo avrebbe deciso la Rai, dopo il terribile lutto che ha colpito la conduttrice e attrice Andrea Delogu. A confermare la scelta della rete è arrivato anche un tweet dell’account X Cinguetterai: "A seguito della tragica perdita del fratello della conduttrice, oggi e domani il programma La Porta Magica non andrà in onda su Rai 2, né al pomeriggio né la replica del mattino". Ancora nessuna comunicazione, invece, su quando (e se) Andrea Delogu tornerà in onda: l’ipotesi di un ritorno da lunedì resta ancora plausibile, ma tutto dipenderà dai tempi ‘personali’ di Andrea.
Nessun elemento certo anche per quanto riguarda Ballando con le Stelle: Andrea è una delle concorrenti più amate e talentuose di questa edizione, ma la sua partecipazione alla puntata di sabato appare più che mai in dubbio. La conduttrice potrebbe saltare l’appuntamento, e addirittura valutare nei prossimi giorni se rientrare in gioco oppure ritirarsi definitivamente. Dalla Rai, dal cast di Ballando e dal pubblico, arrivano nel frattempo messaggi di sostegno e vicinanza.
Il cordoglio del cast di Ballando per Andrea Delogu
Tra i primi a dimostrare vicinanza ad Andrea Delogu, Martina Colombari e Luca Favilla. "Andrea cara", scrivono su Instagram i concorrenti di Ballando, "che le nostre anime e le nostre preghiere possano esserti accanto in questo dolore." Anche Barbara D’Urso si unisce al coro: "Non ci sono parole, solo tanto dolore. Ti abbraccio fortissimo Andrea". E la tribuna del popolo Rossella Erra invece scrive: "Accanto a te, con le preghiere, con il pensiero, con il mio affetto per te mia cara Andrea". Mentre Fabio Fognini ribadisce il valore del silenzio in questo momento così complicato: "A volte bisogna spegnere tutto e rimanere in silenzio. Andrea, io e Giada ti siamo vicini."
