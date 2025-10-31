Trova nel Magazine
Andrea Delogu, le prime parole dopo la tragedia del fratello: “Devastante”, il sostegno dell'amica Ema Stokholma

La conduttrice, colpita da un enorme dolore per l’improvvisa morte del fratello Evan a soli 18 anni, può contare sul sostegno dell’amica di sempre.

Debora Manzoli

Debora Manzoli

Scrittrice ed editor

Scrittrice, copywriter, editor e pubblicista mantovana, laureata in Lettere, Cinema e Tv. Ha due libri all’attivo e ama la scrittura alla follia.

Giorni di grande sofferenza e dolore per la conduttrice Andrea Delogu, che sta affrontando la tragica perdita del fratello Evan, morto a seguito di un incidente stradale con la sua moto. Andrea, impegnata con le prove di Ballando con le stelle, è tornata immediatamente a Bellaria Igea Marina per raggiungere la sua famiglia, lasciandosi andare solo a pochissime parole di dolore ai microfoni de La Repubblica. Con lei anche l’amica di sempre Ema Stokholma. Ecco qualche dettaglio in più.

Andrea Delogu, il dolore per la perdita del fratello: "Momento devastante"

Alla notizia dell’incidente mortale del fratello Evan, scomparso a soli 18 anni, Andrea Delogu è tornata immediatamente nella sua città natale, Bellaria Igea Marina. Durante il ritorno, i microfoni di La Repubblica hanno intercettato la conduttrice che si è espressa con poche parole di dolore: "È un momento devastante, non mi sento di dire nulla". Un silenzio assolutamente comprensibile davanti a una tragedia sulla quale purtroppo, c’è davvero ben poco da dire.

La morte improvvisa e prematura di un ragazzo che aveva tutta la vita davanti non può che creare profondo dolore in chiunque, compresa l’intera famiglia di Ballando con le stelle che si è stretta attorno ad Andrea e alla sua famiglia. La stessa Milly Carlucci, proprio ieri in occasione del suo intervento a La Vita in Diretta, ha voluto mandare un pensiero ad Andrea e alla sua famiglia: "Sicuramente non è davanti alla tv, ma qualcuno glielo dirà: noi gli siamo tutti vicini, ieri l’abbiamo inondata di messaggi. Il lutto che l’ha colpita ci agghiaccia. La vita è piena di tranelli, purtroppo, mentre tu sei serenamente per la tua strada, ti capitano delle cose che non si possono nemmeno immaginare, come la perdita di un fratello: una cosa inenarrabile".

Andrea e Evan erano legatissimi nonostante i molti anni di differenza, lei 43 e lui 18. Da quanto emerso nelle ultime ore, Evan si sarebbe dovuto trasferire molto presto a Roma, per essere poi seguito proprio dalla sorella Andrea. Un momento felice e sereno per entrambi che è stato interrotto bruscamente da una tragedia terribile.

Andrea Delogu, il sostegno dell’amica Ema Stokholma

Con Andrea Delogu, nel viaggio di ritorno verso casa per partecipare ai funerali di Evan, che si terranno proprio oggi, c’è anche Ema Stokholma, l’amica di sempre che in una situazione tanto tragica e delicata tenta in ogni moto di supportarla. Ema è sempre stata una figura fondamentale per Andrea e, in uno dei momenti più brutti e tragici della sua vita, la sua presenza non può che essere di fondamentale importanza.

