Andrea Delogu, 'La Porta Magica' salta ancora: lungo stop dopo il lutto. Come cambia il palinsesto Dopo la morte del fratello di Andrea Delogu, Rai 2 prolunga la sospensione de La Porta Magica: la guida Tv RaiPlay svela che sarà fuori dal palinsesto anche dal 3 al 7 novembre.

Il dolore per la tragica scomparsa del fratello Evan Delogu, appena 18enne, continua a tenere lontana Andrea Delogu dagli impegni televisivi. Dopo la sospensione de La Porta Magica, il programma pomeridiano di Rai 2 in onda dal lunedì al venerdì alle ore 16, arriva ora la conferma del nuovo rinvio: la trasmissione non tornerà in onda nemmeno nella settimana dal 3 al 7 novembre 2025.

Andrea Delogu, La Porta Magica sospesa: al suo posto Candice Renoir su Rai 2

Dopo la mancata messa in onda dei giorni giovedì 30 e venerdì 31 ottobre, la Rai ha deciso di prolungare la pausa de La Porta Magica. Nella guida TV ufficiale di RaiPlay, infatti, il programma non risulta in palinsesto per tutta la nuova settimana. Alla base della decisione, il grave lutto che ha colpito Andrea Delogu. Lo scorso 29 ottobre, il fratello Evan ha perso la vita in un tragico incidente stradale avvenuto a Bellaria, mentre era in sella alla sua moto. Il ragazzo, figlio dello stesso padre di Andrea ma di madre diversa, è morto sul colpo, lasciando un dolore immenso nella famiglia Delogu. Profondamente segnata dalla tragedia, la conduttrice si è chiusa nel silenzio insieme ai suoi familiari, rinunciando a ogni impegno lavorativo. La Rai, con grande rispetto, ha scelto di fermare momentaneamente La Porta Magica, lasciandole il tempo necessario per affrontare il lutto.

Al suo posto, Rai 2 trasmetterà le repliche dell’ottava stagione di Candice Renoir, la serie TV francese di genere investigativo ambientata in Corsica. La produzione segue le vicende della comandante Candice, una donna forte e ironica che, tra casi da risolvere e vita privata turbolenta, conquista il pubblico con la sua umanità e determinazione.

Andrea Delogu e il ritorno a Ballando con le Stelle: le ultime news

Oltre alla conduzione de La Porta Magica, Andrea Delogu è anche concorrente dell’attuale edizione di Ballando con le Stelle, in onda ogni sabato sera su Rai 1. Sabato 1° novembre, la conduttrice non ha preso parte alla puntata in diretta. Durante la serata, Milly Carlucci ha voluto dedicarle un toccante messaggio: "Andrea, vogliamo dirti che non ci sono parole per lenire un dolore così grande. Sappi che ti vogliamo un bene immenso e ti aspettiamo a braccia aperte, con tutto il nostro affetto."

Fonti vicine alla produzione di Ballando con le Stelle confermano che la Rai, Milly Carlucci e gli autori si sono messi completamente a disposizione di Delogu, lasciandole piena libertà di decidere se e quando tornare. Restano aperte tutte le ipotesi: dal rientro in pista sabato 8 o 15 novembre, fino alla possibilità di un ritiro definitivo dal programma.

Al momento Andrea Delogu, profondamente scossa dal lutto familiare, si è chiusa nel silenzio insieme ai suoi cari. L’unica dichiarazione, riportata da la Repubblica, risale al ritorno dal funerale del fratello: "È un momento devastante, non mi sento di dire nulla", avrebbe detto la showgirl visibilmente provata.

