Andrea Delogu e Nikita Perotti, l'imbarazzo durante la diretta social: "Quello che provi, si vede!"
La conduttrice e il ballerino, continuano a non convincere i fan definendosi solo amici, e durante una diretta Instagram una domanda scomoda fa scattare l'imbarazzo
Andrea Delogu e Nikita Perotti non sono solo la coppia che ha vinto l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, sono anche la coppia che più ha fatto sognare i telespettatori in questa edizione dello show del sabato sera guidato da Milly Carlucci. Il loro rapporto speciale, fatto di amicizia, complicità, di sorrisi, di sguardi, ma anche di qualche visibile imbarazzo, ha molto incuriosito il pubblico e ha fatto molto parlare, ma anche sognare i fan che vorrebbero la conferma che tra i due c’è di più di un bellissimo rapporto di amicizia.
Un tema che ancora, a dieci giorni dalla conquista della coppa di Ballando 2025, rimane al centro dell’interesse e della curiosità dei fan della conduttrice e del ballerino.
Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsAppEntra nel canale WhatsApp
Andrea Delogu e Nikita Perotti: "La differenza di età non esiste"
Fan come quelli che hanno seguito l’ultima diretta Instagram della conduttrice de La Porta Magica insieme al suo maestro, e interagito con loro, ponendo domande in diretta. Tra i numerosi quesiti arrivati, durante il confronto social con i propri follower, Andrea Delogu e Nikita Perotti si sono trovati a dover rispondere infatti, all’ennesima domanda imbarazzante, ovvero: "perché siete amici?"
Il maestro ha lasciato la palla alla sua ballerina: "Rispondi tu, dai, che sei la più grande della coppia"…ha detto. La conduttrice, sorridendo, ha parato il colpo con una risposta in cui affronta l’argomento dell’età, ma lo fa sottolineando che non è la differenza anagrafica ciò che le impedisce di pensare a fare coppia con il giovane Nikita, bensì proprio l’età, il numero dei suoi anni.
Andrea Delogu ha 43 anni, Nikita Perotti 21. Più di 20 anni di differenza, su cui la conduttrice dice di non avere alcun problema, al contrario invece della giovanissima età del suo amato ballerino, che di anni ne ha veramente pochi.
"Perché io ho 43 anni, lui 21. Non è una questione di differenza di età, è solo la sua età". E aggiunge: "La differenza di età non esiste, è la sua età. Cioè…Dai!". Nikita Perotti a queste parole scoppia in una risatina imbarazzata: "Ora è colpa mia???", mentre sotto un follower commenta: "Nikita abbi il coraggio di dire quello che provi, si vede!!"
Quel che è certo è che Andrea Delogu sta mantenendo fede alla promessa che il rapporto con il ballerino, qualunque esso sia, non sarebbe finito con la fine di Ballando, e non solo dal punto di vista della frequentazione personale, perché i telespettatori del suo programma pomeridiano La Porta Magica stanno ritrovando Nikita spesso ospite della sua ballerina che ne apprezza non solo l’abilità nella danza ma anche le sue dote comunicative e il suo "stare in tv". Chissà cos’altro dobbiamo aspettarci da questa bellissima coppia.
Potrebbe interessarti anche
Andrea Delogu, chi è il nuovo fidanzato Alessandro Marziali (altro che Nikita Perotti)
La conduttrice e il suo maestro di ballo non sono una coppia: a conferma arriva anch...
Ballando con le stelle, Nikita Perotti e l'amore (possibile) con Andrea Delogu: “Tra noi un rapporto magico, mai dire mai”
Il ballerino del dance show Rai ha parlato in un'intervista del suo feeling speciale...
Andrea Delogu su Nikita Perotti: “Ho fatto un casino”, dietrofront (con scuse) dopo Ballando con le stelle
La concorrente del dance show è tornata sui suoi passi, spiegando di aver esagerato ...
Ballando con le stelle, Andrea Delogu rompe il silenzio su Nikita Perotti: la dichiarazione non lascia dubbi
Andrea Delogu svela il legame speciale con Nikita Perotti a Ballando: un rapporto in...
Andrea Delogu riappare a Ballando con le Stelle dopo il lutto: il gesto di Nikita Perotti e la possibile beffa
La conduttrice è pronta a tornare nello show di Milly Carlucci al fianco di Nikita P...
Andrea Delogu, panico prima della finale di Ballando con le stelle: “Non voglio rovinarlo”, c’entra Nikita Perotti
Alla vigilia della finale di Ballando con le stelle, Andrea Delogu confessa ansia e ...
Andrea Delogu, l'amore di Nikita Perotti grazie a Ballando: "Ho vinto quando l'ho incontrata"
Delle parole intense da parte del ballerino a La volta buona: un affetto che emerge ...
Andrea Delogu, le parole da brividi di papà Walter dopo il successo a Ballando: "Evan, eri lì con lei"
Il messaggio di papà Delogu per la vittoria della figlia è anche un tenero ricordo d...