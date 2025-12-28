Andrea Delogu e Nikita Perotti, l'imbarazzo durante la diretta social: "Quello che provi, si vede!" La conduttrice e il ballerino, continuano a non convincere i fan definendosi solo amici, e durante una diretta Instagram una domanda scomoda fa scattare l'imbarazzo

Valentina Di Nino Giornalista Linkedin

Instagram

Facebook

Sito Romana, laurea in Scienze Politiche, giornalista per caso. Ho scritto per quotidiani, settimanali, siti e agenzie, prevalentemente di cronaca e spettacoli.

CONDIVIDI

Andrea Delogu e Nikita Perotti non sono solo la coppia che ha vinto l’ultima edizione di Ballando con le Stelle, sono anche la coppia che più ha fatto sognare i telespettatori in questa edizione dello show del sabato sera guidato da Milly Carlucci. Il loro rapporto speciale, fatto di amicizia, complicità, di sorrisi, di sguardi, ma anche di qualche visibile imbarazzo, ha molto incuriosito il pubblico e ha fatto molto parlare, ma anche sognare i fan che vorrebbero la conferma che tra i due c’è di più di un bellissimo rapporto di amicizia.

Un tema che ancora, a dieci giorni dalla conquista della coppa di Ballando 2025, rimane al centro dell’interesse e della curiosità dei fan della conduttrice e del ballerino.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Andrea Delogu e Nikita Perotti: "La differenza di età non esiste"

Fan come quelli che hanno seguito l’ultima diretta Instagram della conduttrice de La Porta Magica insieme al suo maestro, e interagito con loro, ponendo domande in diretta. Tra i numerosi quesiti arrivati, durante il confronto social con i propri follower, Andrea Delogu e Nikita Perotti si sono trovati a dover rispondere infatti, all’ennesima domanda imbarazzante, ovvero: "perché siete amici?"

Il maestro ha lasciato la palla alla sua ballerina: "Rispondi tu, dai, che sei la più grande della coppia"…ha detto. La conduttrice, sorridendo, ha parato il colpo con una risposta in cui affronta l’argomento dell’età, ma lo fa sottolineando che non è la differenza anagrafica ciò che le impedisce di pensare a fare coppia con il giovane Nikita, bensì proprio l’età, il numero dei suoi anni.

Andrea Delogu ha 43 anni, Nikita Perotti 21. Più di 20 anni di differenza, su cui la conduttrice dice di non avere alcun problema, al contrario invece della giovanissima età del suo amato ballerino, che di anni ne ha veramente pochi.

"Perché io ho 43 anni, lui 21. Non è una questione di differenza di età, è solo la sua età". E aggiunge: "La differenza di età non esiste, è la sua età. Cioè…Dai!". Nikita Perotti a queste parole scoppia in una risatina imbarazzata: "Ora è colpa mia???", mentre sotto un follower commenta: "Nikita abbi il coraggio di dire quello che provi, si vede!!"

Quel che è certo è che Andrea Delogu sta mantenendo fede alla promessa che il rapporto con il ballerino, qualunque esso sia, non sarebbe finito con la fine di Ballando, e non solo dal punto di vista della frequentazione personale, perché i telespettatori del suo programma pomeridiano La Porta Magica stanno ritrovando Nikita spesso ospite della sua ballerina che ne apprezza non solo l’abilità nella danza ma anche le sue dote comunicative e il suo "stare in tv". Chissà cos’altro dobbiamo aspettarci da questa bellissima coppia.

Potrebbe interessarti anche