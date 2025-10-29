Andrea Delogu, tragedia terribile: morto a 18 anni il fratello Evan Oscar. Le parole di dolore del padre Evan Oscar, figlio di Walter e fratello di Andrea Delogu, ha perso il controllo della sua moto finendo contro un palo. La sorella Andrea aveva da poco dedicato a lui un tenero post su Instagram

Un dolore immenso ha colpito Andrea Delogu. Nelle scorse ore la conduttrice e scrittrice ha perso il fratello Evan Oscar Delogu, appena 18 anni, vittima di un incidente in moto a Bellaria Igea Marina. Il giovane, figlio di Walter Delogu, ha perso il controllo della sua Benelli 750 lungo via Vittor Pisani, finendo contro due pali della luce. Per lui, purtroppo, non c’è stato nulla da fare: i soccorritori del 118, arrivati anche con l’eliambulanza, non hanno potuto che constatare il decesso.

Andrea, attualmente impegnata nel programma Ballando con le stelle, non ha ancora commentato pubblicamente la tragedia, ma sui social si moltiplicano i messaggi di affetto e vicinanza da parte di amici e colleghi del mondo dello spettacolo.

Morto il fratello di Andrea Delogu: chi era Evan Oscar

Evan Oscar Delogu viveva tra Rimini e Bellaria Igea Marina e condivideva con il padre la grande passione per le moto. Figlio di Walter Delogu — ex autista e guardia del corpo di Marco Pantani, nonché figura nota per la sua storia di rinascita dopo gli anni trascorsi a San Patrignano — Evan era molto legato alla sorella Andrea, che più volte aveva parlato pubblicamente della loro famiglia.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 29 ottobre, intorno alle 15:40, su un tratto rettilineo di via Vittor Pisani. Il ragazzo avrebbe perso improvvisamente il controllo della moto, schiantandosi contro due pali dell’illuminazione pubblica. Non ci sarebbero altri veicoli coinvolti. Secondo le prime ricostruzioni il giovane sarebbe morto sul colpo rendendo vano l’intervento dei soccorritori.

Il sindaco di Bellaria Igea Marina, Filippo Giorgetti, ha espresso la sua vicinanza alla famiglia: "Non ho parlato ancora con i familiari – spiega – non li ho chiamati. Aspettiamo che ci sia il dissequestro della salma, che ci sia la camera ardente e andrò a trovarli." "Mi spiace veramente tanto: perdere la vita a 18 anni è veramente triste. Che disastro."

L’ultimo post di Andrea Delogu e il dolore del padre Walter

Solo poche settimane prima della tragedia, il 18 settembre, Andrea Delogu aveva pubblicato un post su Instagram dedicato al fratello, accompagnato da parole piene di amore e ironia:

"Mio fratello è il più bello del mondo. Non lo taggo se no si incazza, ma dovete sapere che mio fratello è il più bello del mondo. Punto. Rimini e moto e pure mamma in moto."

Dopo la notizia della sua scomparsa, il padre Walter Delogu, ex autista di ambulanze oggi in pensione, ha affidato ai social uno un messaggio commoventi, scrivendo su Facebook:

"Il cuore a volte batte anche se è morto. Grazie a tutti per la vostra vicinanza in questo momento di dolore. Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan. Il tuo papà e la tua mamma

Il momento professionale di Andrea Delogu

Negli ultimi mesi Andrea Delogu stava vivendo un periodo di grande visibilità e successo. Protagonista su Rai1 con concorrente di Ballando con le stelle, e su Rai 2 come conduttrice de La porta magica, la showgirl è tra i volti più amati della tv grazie al suo stile diretto e alla capacità di raccontarsi con autenticità. Dopo il successo radiofonico e i suoi libri dedicati anche al tema della dislessia, Andrea si era detta felice di "vivere un momento di rinascita". Ora la sua vita si ferma bruscamente davanti a una tragedia che tocca nel profondo anche il pubblico che la segue e le vuole bene.

