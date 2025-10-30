Andrea Delogu, i messaggi dei vip per la morte del fratello Evan. Barbara D'Urso sotto choc, il dolore immenso del padre: "Era un angelo" Parole di affetto e vicinanza per la conduttrice e il terribile lutto che sta vivendo: anche Antonella Clerici ha aperto la puntata con un pensiero per lei.

Un lutto terribile ha scosso la vita di Andrea Delogu e della sua famiglia. Ieri, mercoledì 29 ottobre 2025, il fratello 18enne Evan ha perso la vita in un incidente in moto. Il giovane, appena maggiorenne, ha perso il controllo del Benelli 750 che guidava e si è scontrato violentemente contro un palo in via Vittor Pisani, a Igea Marina. Inutili i tentativi dei soccorsi, che seppur immediati, hanno solo potuto constatare il decesso. La notizia della morte del ragazzo è stata comunicata ieri e Andrea Delogu pare sia stata informata della tragedia mentre andava negli studi Rai per le quotidiane prove in saletta in vista dell’imminente puntata di Ballando con le Stelle. E mentre si attende di scoprire se continuerà la sua avventura nel dancing show, tutto il mondo dello spettacolo si è stretto attorno al suo dolore.

Andrea Delogu, i messaggi di vip e follower per la perdita del fratello Evan

Tanti, tantissimi i messaggi di affetto e condoglianze che stanno arrivando ad Andrea Delogu per la scomparsa del suo giovanissimo fratello Evan. La concorrente di Ballando non ha ancora scritto nulla sul suo profilo Instagram ma sotto ai suoi ultimi post, follower, colleghi e amici, hanno voluto esprimere tutto la loro vicinanza. "Forza amica mia", scrive Laura Chiatti, come anche Cristina Plevani, l’attrice Camilla Ferrant e tanti altri. Anche Barbara D’Urso dal suo profilo ha voluto dedicare una storia alla collega ballerina: "Non ci sono parole. Solo tanto dolore. Ti abbraccio fortissimo Andrea". Anche la produzione del programma di Milly Carlucci, tutta sotto choc, si stringe attorno a Delogu, proprio come ha anche fatto Antonella Clerici che, in apertura di puntata a È sempre Mezzogiorno ha voluto mandarle un pensiero commosso: "Possiamo starle vicino mandandole tutto il nostro affetto".

Walter Delogu, padre di Andrea e il messaggio straziante per la morte del figlio: "Eri un angelo"

Su Facebook Walter, il padre di Andrea Delogu, ha voluto scrivere una lettera commovente dedicata al figlio, raccontando a chi lo segue chi era Evan, cosa faceva e cosa amava nella vita: "Vi dico chi era mio figlio .. faceva le serali, studiava Alberghiero , di mattina si allenava in palestra , poi faceva da mangiare per noi se ero occupato e se la mamma era al lavoro .. quando si alzava da tavola chiedeva il permesso, lavava i piatti e poi si riposava un po’ Ha da sempre lavorato in estate da Massimo al bagno 75 e mai ci ha chiesto un euro, si comprava tutto lui col suo stipendio, pure quella maledetta moto .. (…) Non beveva , non fumava e a volte lo prendevo in giro , dicendogli o che era un talebano o un angelo .. ho capito ieri chi eri tu … Un angelo … (…) A presto amore , tra non molto ti raggiungerò e rideremo insieme , come sempre . ..e ora ti mando un bacio con la mamma e la tua amata sorellina ,come la chiamavi tu, lassù in paradiso fatti valere".

