Andrea Delogu, lo sfogo dopo la morte del fratello Evan: "Finita la leggerezza, ora devo ricucirla". Il dramma che le ha cambiato la vita
Andrea Delogu ha parlato del periodo che sta vivendo dopo la morte del fratello Evan. La sua è una leggerezza andata via all'improvviso
Andrea Delogu ha pubblicato un libro che parla proprio della sua infanzia trascorsa a San Patrignano, la struttura in cui ha trascorso gran parte dei suoi primi anni di vita. Tra quelle pagine, la conduttrice ha anche parlato del periodo più brutto della sua vita, cioè quello in cui è venuto a mancare il giovanissimo fratello Evan dopo un incidente stradale. Proprio a seguito del lutto, Delogu ha iniziato un percorso di ricostruzione interiore che la sta portando a riconquistare quella leggerezza e serenità perduta.
Andrea Delogu e il lutto che le ha stravolto la vita
Proprio durante la sua partecipazione a Ballando con le Stelle, talent show di Rai 1 che lei stessa ha vinto insieme al ballerino professionista Nikita Perotti, è morto il fratello Evan in un terribile incidente stradale. Un evento terribile che ha portato la conduttrice a dover affrontare un periodo incredibilmente brutto, che le ha di certo cambiato la vita.
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In un’intervista rilasciata per Il Corriere della Sera, lei stessa ha ammesso di aver perso la leggerezza dopo la morte del fratello. "Prima la leggerezza ce l’avevo, me lo sono guadagnata la leggerezza, perché comunque la vita è sempre stata intensa e l’ho vissuta molto intensamente, quindi i miei momenti di leggerezza li ho sempre tenuti da conto, e non me li sono mai fatti rubare" – ha commentato – "Poi, di colpo, la sacca della leggerezza si buca", le parole dolorose di Andrea Delogu. La quale infine lancia un messaggio di speranza: "In questo momento, la mia battaglia è cucirla, piano piano. E se si scuce di nuovo, la ricucio".
Il racconto su San Patrignano
Sempre tra le pagine del suo nuovo libro, Andrea Delogu ha raccontato di essersi sentita molto libera quando viveva a San Patrignano. Nata nel 1982, la conduttrice conosce molto bene quella struttura, anche perché i suoi genitori si sono conosciuti proprio lì mentre cercavano di disintossicarsi e ci ha vissuto per dieci anni. "Io ho sofferto molto quando sono andata a vivere nel mondo fuori" – ha continuato – "perché non potevo andare dove volevo, non potevo attraversare la strada dove mi pareva, non potevo dormire dove mi andava, non potevo avere quello che in comunità potevo fare, perché erano tutti una famiglia".
E sul mondo delle dipendenze ha detto: "La dipendenza dal gioco è la cosa che mi spaventa di più, perché porta una disperazione totale, a distruggere le famiglie, a non essere più niente, è un male che sta distruggendo ragazzi giovanissimi, famiglie intere, veramente disintegrate. Ho conosciuto dei casi, ed è la dipendenza peggiore che ci possa essere perché è silente e viene raccontato come un gioco, invece non è così".
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