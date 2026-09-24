Andrea Delogu, lacrime in diretta da Diaco: "Sogno una famiglia tutta mia". Il desiderio segreto dopo la morte del fratello Evan
La conduttrice, intervista da Pierluigi Diaco a Bella Mà si commuove in diretta raccontando il suo percorso e ciò che vorrebbe più di qualsiasi altra cosa
C’è stato un momento di grande emozione nel pomeriggio televisivo di ieri, 23 settembre. Protagonista è stata Andrea Delogu che è arrivata a commuoversi svelando il suo più profondo e grande desiderio.
Andrea Delogu, la confessione commovente sul suo sogno più grande
Ospite di Pierluigi Diaco a BellaMà, la conduttrice ha riavvolto il nastro del suo percorso di fronte alle immagini de La porta rossa, il programma che conduce su Rai 2. Un pretesto narrativo da cui è partito un ritratto intimo che è riuscito a commuovere non solo Andrea Delogu ma anche il pubblico che ha seguito quel momento da casa, tanta è stata l’emozione trapelata dal piccolo schermo.
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Il punto di partenza del racconto è la comunità di San Patrignano, dove Delogu è cresciuta. Un universo protetto e brulicante in cui la porta non si chiudeva mai a chiave e la "famiglia allargata" non era un concetto astratto, ma la quotidianità. Poi, più avanti, l’uscita da quel piccolo universo e la scoperta del mondo esterno dove, racconta la conduttrice, "anche scegliere una merendina al supermercato era una novità assoluta".
Poi Delogu racconta l’innamoramento per lo spettacolo. A 14 anni, durante un concerto di Cristina D’Avena, la svolta: afferra un microfono, sente la voce risuonare nella cassa e capisce che il suo posto è sul palco. In mezzo, però, c’è un muro alto così: le parole. La fatica di leggere, il giudizio sbrigativo dei professori ("è intelligente ma non si applica"), fino alla diagnosi di dislessia. L’ostacolo che sembrava un limite invalicabile, grazie a una nuova consapevolezza, si converte nel suo superpotere, e le porte della televisione alla fine si spalancano realizzando quella profezia casalinga di quando, da bambina, guardava Indietro tutta e la madre che le diceva sorridendo: "Sì, in tv ci andrai quando ti chiamerà Renzo Arbore". Arbore, poi, ha chiamato davvero.
Una cavalcata nei ricordi che Andrea Delogu ripercorre visibilmente emozionata. Ma è sulla domanda finale di Diaco che la conduttrice crolla: "Qual è la prossima porta che vorresti aprire?"
La risposta da una voce incrinata dall’emozione: "La porta di costruirmi una famiglia. Più stretta di quella allargata che ho. Chissà, vediamo cosa succede nel mondo". Andrea Delogu si è davvero raccontata a cuore aperto arrivando a svelare un desiderio e profondo che tocca un concetto, quello di famiglia, che per lei è stato squarciato qualche mese fa dalla morte improvvisa dell’amatissimo e giovanissimo fratello Evan.
Al momento Delogu è felicemente fidanzata con l’imprenditore Alessandro Marziali e chissà che questo desiderio che le fa battere così forte il cuore non si realizzi presto.
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