Andrea Delogu, perché ha lasciato Ballando con le Stelle durante la puntata: “Ho iniziato a tremare”, il retroscena
La concorrente ha svelato stamattina, in un lungo post social, di aver gareggiato nella puntata del dance show con la febbre altissima. Ma il pubblico l'ha salvata.
Andrea Delogu ha vissuto una delle serate più difficili da quando è in gara a Ballando con le Stelle. Dietro la sua esibizione sorridente con il maestro Nikita Perotti, infatti, c’erano 38,7 di febbre, brividi e la necessità di restare comunque in pista per non rischiare l’eliminazione. Lo ha spiegato lei stessa questa mattina, in un post condiviso su Instagram dopo una notte complicata. E finalmente si è scoperto il motivo della sua fuga ‘inspiegabile’ dopo l’annuncio di Milly Carlucci. Vediamo qui sotto tutti i dettagli.
Andrea Delogu, il retroscena sulla fuga choc da Ballando
Durante l’ultima puntata di Ballando, Andrea Delogu è scesa in pista nonostante una forte influenza. Come ha raccontato lei stessa su Instagram, la febbre le è salita di colpo intorno alle 20. "Avevo così freddo che non stavo in piedi, ho cominciato a tremare", ha spiegato la concorrente. Per poter ballare, ha dovuto affidarsi ai medici del programma ed è stata "imbottita di medicinali" per riuscire ad affrontare la coreografia con un minimo di energie.
Ma la sua decisione di esibirsi non è stata solo un moto d’orgoglio. Se si fosse rifiutata di ballare, Andrea avrebbe rischiato l’eliminazione diretta. Per questo ha spiegato di non poter "pensare nemmeno per un secondo di abbandonare anzitempo un posto" che sente come uno spazio di resistenza e rinascita, soprattutto dopo il dolore per la recente morte del fratello Evan. Ballando, per lei, è diventato anche un modo per tenersi aggrappata alla normalità e all’energia del pubblico.
La fuga finale di Andrea e la gratitudine verso il pubblico
Al termine della prima esibizione, il voto da casa ha regalato ad Andrea Delogu una sorta di ‘scudo’ inaspettato: "Con i vostri voti mi avete risparmiato di ballare la seconda esibizione e con 38.7 di febbre in corpo, è stato un regalo enorme". Ma in quel momento, mentre in studio Milly Carlucci annunciava i concorrenti salvi, la capacità di sopportazione di Delogu era ormai finita.
"Sono scappata perché la resistenza era finita", ha spiegato Delogu nel post di stamattina, "ma i numeri ci avevano messo al sicuro". Nel suo racconto social, la speaker ha sottolineato di essere rimasta "sotto controllo medico" per tutta la serata e di aver accettato consapevolmente un piccolo rischio pur di non lasciare il programma. Con l’ironia che la contraddistingue, ha anche ammesso di aver pensato, poco prima di entrare in pista: "Ora svengo o vomito in pista, quanti meme usciranno fuori". Alla fine, per fortuna, l’esibizione è andata bene e non ci sono stati incidenti.
