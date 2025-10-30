Andrea Delogu, il vecchio post per il fratello Evan: il legame speciale prima della tragedia improvvisa Evan, fratello di Andrea Delogu, è morto ieri a 18 anni. Pochi mesi fa la conduttrice gli aveva dedicato un post tenerissimo sui social

Libero Magazine Redazione e-mail

Instagram

Facebook Libero Magazine è il canale del portale Libero.it dedicato al mondo della televisione, dello spettacolo e del gossip.

CONDIVIDI

La recente scomparsa di Evan Oscar Delogu, fratello di Andrea Delogu, ha commosso il pubblico e i fan della conduttrice e volto Rai. Evan è morto ieri – 29 ottobre a soli 18 anni in un tragico incidente in moto a Bellaria, in provincia di Rimini.. Andrea, sempre molto protettiva nei confronti del fratello, aveva spesso condiviso con i follower momenti della loro vita familiare, mostrando un legame profondo e autentico.

Andrea Delogu e l’affetto per suo fratello Evan Delogu raccontato sul web

Pochi mesi prima della tragedia, Andrea Delogu aveva pubblicato sui social alcuni scatti che ritraevano il fratello insieme a lei e alla famiglia. Nelle immagini, Evan appare sorridente e affettuoso: in una foto lo si vede ad attenderla davanti casa, in un’altra lo abbraccia con calore. A commento di quelle foto, Andrea scriveva: "Mio fratello è il più bello del mondo". La conduttrice aggiungeva anche un dettaglio simpatico sulla privacy di Evan: non poteva taggarlo perché si sarebbe arrabbiato. Tuttavia, ribadiva con orgoglio: "Dovete sapere che mio fratello e il più bello del mondo. Punto".

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Il dolore di Walter Delogu, il padre

Anche il padre di Evan e Andrea, Walter Delogu, ha condiviso il proprio dolore sui social: "Il cuore a volte batte anche se è morto". In un post su Facebook, ha ringraziato chi ha espresso vicinanza e sostegno alla famiglia in questo momento difficile. Walter ha poi pubblicato una foto di Evan sorridente, aggiungendo: "Voglio che si ricordi così il nostro bambino. Addio Evan. Il tuo papà, tua mamma e tua sorella Andrea". Più tardi, è arrivato un nuovo post con una immagine di Etan da bambino e le parole struggenti del padre: "Amore mio perché".

Andrea Delogu: la famiglia, la vita privata e il rapporto con il fratello

Andrea Delogu è nata a Coriano il 23 maggio 1982. I primi dieci anni della sua vita li ha trascorsi nella comunità di San Patrignano, dove erano ricoverati i genitori, Walter Delogu e Titti Peverelli. Nel 2014 Andrea ha raccontato la sua infanzia nel libro "La collina", scritto insieme ad Andrea Cedrola. Nel libro e in varie interviste, la conduttrice ha parlato della battaglia dei genitori contro la dipendenza da droga: "Non sono una vittima. Con la droga i miei genitori hanno fatto un errore. Hanno riempito un vuoto, sbagliando. Non posso accusarli, anzi mi sento orgogliosa di loro. Mi hanno evitato di soffrire, soffrendo al posto mio". Dopo la separazione dei genitori, la showgirl è rimasta a vivere con la madre pur mantenendo un ottimo rapporto con il papà, che successivamente si è ricreato una famiglia con una nuova compagna da cui ha avuto il secondo figlio Evan. Andrea Delogu era legata a suo fratellastro da un rapporto solido e profondo, ma l’ha sempre protetto evitandogli di esporlo sotto le luci dei riflettori, che non amava.

Potrebbe interessarti anche