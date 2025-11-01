Andrea Delogu, folla ai funerali del fratello: la Rai prolunga lo stop del suo programma, la scelta su Ballando con le stelle Un silenzio di rispetto, quello che in queste ore accompagna Andrea Delogu. Tra il dolore privato e il calore delle persone vicine, ecco il futuro televisivo della conduttrice.

Una settimana difficile per Andrea Delogu, segnata da un dolore profondo e da una serie di decisioni che hanno inevitabilmente toccato anche la sua vita professionale. La conduttrice, ancora scossa dalla morte del fratello Evan, ha scelto di defilarsi in questi giorni dalle scene, mentre la Rai si muove per il suo programma pomeridiano La Porta Magica, anche la sua partecipazione alla nuova puntata di Ballando con le Stelle resta in bilico.

I funerali di Evan, fratello di Andrea Delogu, a Bellaria Igea Marina

La cittadina di Bellaria Igea Marina si è stretta intorno alla famiglia Delogu nel pomeriggio di venerdì 31 ottobre. Centinaia di persone hanno partecipato ai funerali di Evan Oscar Delogu, scomparso a soli 18 anni in un incidente in moto. Una folla silenziosa, composta e commossa ha accompagnato il feretro del giovane fino al cimitero locale, dove si è svolta la cerimonia di rito ortodosso, celebrata da due sacerdoti in lingua romena, in omaggio alle origini materne del ragazzo.

Il padre Walter, la madre Livia e Andrea sono rimasti sempre vicini, abbracciati dal calore di amici, conoscenti e cittadini che hanno voluto far sentire la loro vicinanza. Sotto un cielo grigio, un grande cuore di rose bianche ha accompagnato la bara del ragazzo. Tra i presenti anche Nikita Perotti, ballerino e partner di Andrea nello show del sabato sera di Rai 1, Ballando con le Stelle, arrivato a Bellaria per portarle di persona il proprio sostegno. Alla fine della cerimonia, la conduttrice ha lasciato il cimitero senza rilasciare dichiarazioni, mantenendo un riserbo totale.

L’assenza a Ballando con le Stelle

La presenza di Perotti ai funerali ha inevitabilmente acceso l’attenzione sulla partecipazione di Andrea alla diretta di stasera. Secondo indiscrezioni, sarà la stessa Delogu a decidere se salire o meno sul palco, ma sembra probabile che non ci sarà. In questi giorni il dolore ha lasciato poco spazio ad altro, e la produzione di Ballando con le Stelle si è detta pronta ad assecondare qualunque sua decisione, senza pressioni. Anche Milly Carlucci, da parte sua, ha espresso pubblicamente affetto e rispetto, sottolineando la difficoltà di conciliare il lavoro con un lutto così recente.

Lo stop prolungato de La Porta Magica

Intanto, la Rai ha ufficializzato la sospensione di La Porta Magica per l’intera prossima settimana. Il programma, che va in onda tutti i pomeriggi su Rai 2, resterà fermo almeno fino a nuovo ordine, per consentire ad Andrea di affrontare questo momento lontano dai riflettori. Una decisione che il pubblico ha accolto con grande sensibilità. Sui social, i messaggi di affetto nei confronti della conduttrice si sono moltiplicati, a testimonianza del legame forte che Andrea ha saputo costruire nel tempo con chi la segue.

