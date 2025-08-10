Paura per Andrea Delogu e Ema Stokholma scampate alla sparatoria a New York: come stanno Paura per la conduttrice e la dj in vacanza nella Grande Mela che per poco non sono rimaste coinvolte in una sparatoria: cosa è successo e come stanno

Fan in ansia per Andrea Delogu e l’amica e collega Ema Stokholma. Le due conduttrici, amiche per la pelle, stanno trascorrendo insieme qualche giorno di vacanza a New York e proprio un gesto folle avvenuto nella Grande Mela ha messo in fibrillazione il loro pubblico.

Andrea Delogu infatti, aveva da poco pubblicato sul suo profilo Instagram degli scatti da Times Square quando è arrivata la terribile notizia di un ragazzino di 17 anni che ha aperto il fuoco sparando sulla folla del punto più frequentato e trafficato dell’intera città. La folle sparatoria è finita con tre persone ferite e l’arresto del ragazzo che ha sparato alla cieca nella piazza.

Andrea Delogu e Ema Stokholma: il messaggio dopo la sparatoria

I follower di Andrea Delogu però, si sono molto preoccupati e hanno chiesto insistentemente alla conduttrice, con svariate messaggi, notizie su come stessero lei ed Ema Stokholma e se fossero state coinvolte anche loro nella sparatoria di Times Square visto gli scatti postati poco prima che la follia esplodesse.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

La conduttrice si è quindi affrettata a rassicurare tutti con una story in cui spiega perchè, fortunatamente, le due amiche erano già lontane dalla piazza nel momento in cui il 17enne ha iniziato a sparare sulla folla in fuga terrorizzata. Una story con scritto solo poche ma rasserenanti parole: "Amiche tutto bene. La sparatoria è accaduta alcune ore dopo il nostro rientro dal giro a Times Square" e poi un cuoricino rosso, indirizzato evidentemente ai tanti che si erano preoccupati e avevano chiesto notizie per sentirsi rassicurati.

Scampata alla sparatoria, Andrea Delogu potrà continuare a godersi New York in una divertente vacanza tra amici, visto che, con la conduttrice di Tim Summer Hits, oltre a Ema Stokholma stanno condividendo giorni di relax nella Grande Mela anche altri due amici, mentre del fidanzato, Luigi Bruno, negli scatti social non c’è traccia. L’ideale per ricaricare le batterie prima di rituffarsi in una nuova stagione televisiva che per lei sarà particolarmente impegnativa.

Oltre all’impegno quotidiano de La Porta Magica infatti, Andrea Delogu è attesa alla grande avventura del sabato sera di Ballando con le Stelle. Il suo infatti è stato il secondo nome ufficializzato tra i concorrenti della nuova edizione, la numero 20, del dance show del sabato sera di Rai Uno guidato da Milly Carlucci. Uno show in cui ha già partecipato e con ottimi risultati ema Stokholma, riuscirà la conduttrice a fare bella figura quanto l’amica dj? Lo scopriremo a partire da settembre.

Oltre ad Andrea Delogu, gli altri nomi svelati del nuovo cast, finora sono quelli di Maurizio Ferrini/ Signora Coriandoli, Marcella Bella, Francesca Fialdini e quello, clamoroso, di Barbara D’Urso.

