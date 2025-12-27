Ballando con le stelle, il gesto struggente di Andrea Delogu: cos'ha fatto per il fratello Evan Andrea Delogu, reduce dalla vittoria a Ballando, celebra il Natale accanto alla famiglia, dedicando un pensiero e un gesto speciale al fratello Evan scomparso.

Melania Fiata

E’ stato un anno duro, intenso non dei più belli quello di Andrea Delogu, la vincitrice dell’ultima edizione di Ballando Con Le Stelle. La conduttrice, mesi fa, ha perso il fratello Evan in un incidente stradale e, dopo questo terribile avvenimento, con coraggio e determinazione ha deciso di riprendere la sua partecipazione nel talent di Milly Carlucci, arrivando fino alla fine e trionfando. Pochi giorni fa, Delogu ha trascorso il Natale in famiglia: un giorno speciale, in cui ha deciso di stare accanto alle persone che ama, e in cui ha deciso di ricordare il suo caro fratello con un gesto molto commovente. Vediamo insieme tutti i dettagli.

Andrea Delogu, il ricordo del fratello Evan nel giorno di Natale: il toccante gesto

Come milioni e milioni di italiani, anche Andrea Delogu ha deciso di trascorrere il Natale in famiglia, circondata dall’affetto e dall’amore dei suoi cari. Proprio in questo giorno, la conduttrice televisiva e la sua famiglia hanno ricordato Evan, riservandogli un posto simbolico al capotavola con una candela accesa. Nonostante il dolore per la perdita, hanno scelto di vivere le feste insieme, trasformando il 25 dicembre in un momento di memoria, affetto e reciproca compagnia.

Andrea Delogu e la vittoria a Ballando Con Le Stelle

Come in molti sanno, Andrea Delogu è stata la vincitrice dell’edizione appena conclusa di Ballando Con Le Stelle, il talent di successo condotto da Milly Carlucci. Delogu ha raggiunto un successo dopo un percorso complesso, segnato dalla perdita del fratello Evan, morto in un incidente stradale. Sul palco di Ballando, ha trovato la forza, il coraggio e la voglia di andare avanti, grazie anche al sostegno e al supporto incondizionato del maestro Nikita Perotti, diventato in poco tempo un grande amico e una figura di riferimento. La danza le ha permesso di svagarsi, di dare il meglio di sé e di sfogarsi. Dopo una pausa per elaborare il lutto, Andrea è tornata in pista, accolta dall’affetto della "famiglia" di Ballando. "La vita è cambiata per sempre", aveva raccontato nel video del suo rientro nello show. Il ricordo del fratello rimane sempre vivo: "Mio fratello era proprio figo. Le cose stavano cambiando per lui e la sua vita sarebbe dovuta continuare con me, finito il liceo. Non c’è molto da aggiungere: lui è un pezzo di me, lo era prima e lo è adesso".

Dopo la vittoria, anche il padre Walter Delogu ha dedicato un pensiero a Evan: "Auguri anche a te amore mio. La tua sorellina, come la chiamavi tu, ha vinto la gara. Ma lo sai bene, perché eri lì con lei".

