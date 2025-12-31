Andrea Delogu: “Io dopo Ballando con le stelle, da Nikita a Sanremo…”, confessioni a cuore aperto Dalla vittoria a Ballando con le stelle al legame con Nikita e alle voci su Sanremo: Andrea Delogu si racconta senza filtri tra lavoro e vita privata.

Reduce da mesi intensi, carichi di successi ma anche di dolore, Andrea Delogu è senza dubbio uno dei volti femminili più forti e riconoscibili della televisione italiana. La vittoria a Ballando con le stelle, gli ottimi ascolti de La porta magica e le indiscrezioni su un possibile approdo a Sanremo hanno acceso ulteriormente i riflettori su di lei. Eppure, dietro il sorriso e l’energia che porta in scena, c’è una donna che sente il bisogno di fermarsi e ascoltarsi. Oggi Andrea sceglie la sincerità, raccontando un momento di passaggio profondo, umano e professionale.

Dal trionfo a Ballando con le stelle al bisogno di fermarsi

La vittoria nell’ultima edizione di Ballando con le stelle ha consacrato Andrea Delogu come protagonista assoluta del momento televisivo. Un successo arrivato dopo settimane di impegno fisico ed emotivo, vissute però in un periodo personale molto delicato. Durante la partecipazione al programma, infatti, Andrea ha dovuto affrontare la perdita improvvisa del fratello Evan, scomparso in un tragico incidente stradale.

Un dolore che resta presente e che oggi la spinge a non fare programmi a lungo termine. Andrea ha spiegato di sentirsi in una fase di sospensione, un tempo necessario per capire chi è diventata e dove vuole andare. Il lavoro resta centrale, ma senza l’ansia di rincorrere il futuro a tutti i costi.

Andrea Delogu, il rapporto con Nikita e le voci su Sanremo

Le radici di Andrea Delogu affondano in una storia personale intensa. Di origini sarde, ha trascorso l’infanzia nella comunità di San Patrignano, dove erano ospitati i suoi genitori. Un’esperienza che ha segnato profondamente la sua formazione e che ha raccontato prima nel romanzo La collina e poi nella docuserie Netflix SanPa. A Ballando con le stelle Andrea non ha vinto solo un trofeo, ma ha costruito un legame profondo con il suo maestro di ballo, Nikita Perotti. Inizialmente scettica per la differenza d’età, ha scoperto in lui una sensibilità rara. Nikita l’ha accompagnata non solo nel percorso artistico, ma anche in uno dei momenti più difficili della sua vita, dimostrando empatia e rispetto assoluti.

Oggi quel rapporto si è trasformato in un’amicizia vera, parte di quella "famiglia allargata" che Andrea considera fondamentale. Intanto, il suo nome continua a circolare con insistenza in ottica Festival di Sanremo. Lei non conferma né smentisce, ma una cosa è certa: qualunque sarà il prossimo passo, Andrea Delogu lo farà restando fedele a se stessa, senza maschere e senza filtri.

