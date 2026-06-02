Andrea Delogu paga lo scotto di una folle notte a Las Vegas in questo film su RaiPlay La presentatrice e attrice è protagonista di Divorzio a Las Vegas, divertente commedia di Umberto Carteni con Giampaolo Morelli e Ricky Memphis

Roberto Ciucci Giornalista Instagram

Facebook Appassionato di sport, avido consumatore di manga e film, cultore di tutto ciò che è stato girato da Quentin Tarantino e musicista nel tempo libero.

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Un vecchio, e molto popolare, adagio americano recita che "Ciò che succede a Las Vegas, resta a Las Vegas". Beh, non è sempre così. Lo sanno benissimo Andrea Delogu e Giampaolo Morelli, protagonisti di una simpaticissima commedia diretta da Umberto Carteni e con Ricky Memphis, Gianmarco Tognazzi e Grazia Schiavo nel cast. Un film che, sebbene il titolo richiami erroneamente un cinepanettone, è una piccola perla della comicità italiana che andrebbe riscoperto, soprattutto se visibile gratis in streaming su RaiPlay.

La trama di Divorzio a Las Vegas con Andrea Delogu in streaming gratis su RaiPlay

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Elena (Delogu) e Lorenzo (Morelli) sono due giovani studenti in vacanza studio in America. Per festeggiare l’ultima sera negli States, assumono del Peyote e, sotto effetto dei funghi allucinogeni, si ritrovano a Las Vegas dove, un po’ per gioco, un po’ per sfida, si sposano. L’indomani ripartono per l’Italia e perdono le tracce l’uno dell’altra. A distanza di 20 anni, sono due adulti con vite ben distinte e non si sono mai contattati. Lei è una donna in carriera che lavora come manager, mentre lui è un ghost writer che si mantiene redigendo discorsi politici per gli esponenti di qualsiasi fazione.

Elena è in procinto di sposarsi col compagno Gianandrea (Tognazzi), ma la sua amica Sara, avvocato, le fa notare di essere in realtà già unita in matrimonio a qualcuno. Ed è così che, per ottenere il divorzio, deve tornare a Las Vegas e rivedersi dopo tanto tempo con Lorenzo.

L’America vista da fuori

Carteni trasporta lo spettatore in un’America ritratta al massimo delle sue potenzialità: le luci abbaglianti di Las Vegas, gli spazi mozzafiato del grand canyon e dei deserti, le enormi macchine, le prigioni dei tanti drammi carcerari. Ma il regista di Divorzio a Las Vegas non ha solo il merito di raccontare degli States da cartolina, ma anche quello di aver scelto un cast perfetto per i propri personaggi. Andrea Delogu, in particolare, al suo primo ruolo di rilievo al cinema, buca lo schermo, con primi piani espressivi e una figura estremamente elegante, che attraversa il film portando grazia e classe in ogni sequenza.

Accanto a lei, la certezza Giampaolo Morelli, uno che le commedie romantiche le mangia a colazione. L’aplomb con cui attraversa la storia è nelle sue corde ed è perfetto per definire il personaggio, che non è solo scrittore ma anche il "cinefilo" del gruppo, che delizia qua e là con citazioni da film (da Fandango a Balla coi Lupi, da Una notte da leoni a Harry ti presento Sally, passando per Indiana Jones).

Dove vedere Divorzio a Las Vegas in streaming

Se vi abbiamo incuriositi e volete scoprire il destino di Elena, Lorenzo e del loro improbabile matrimonio "al sapore del Peyote", trovate Divorzio a Las Vegas con Andrea Delogu in streaming gratis su RaiPlay.

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