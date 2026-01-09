Andrea Delogu, la confessione choc di Nikita Perotti dopo Ballando con le stelle: “Se due persone si amano è giusto così” Il ballerino ha chiarito il suo rapporto con la conduttrice, parlando con Caterina Balivo nel salotto de La Volta Buona. Ma restano dubbi (e speranze) tra i fan.

Intervistato nel salotto de La Volta Buona, Nikita Perotti ha scelto di parlare senza filtri del suo momento d’oro e del rapporto speciale con Andrea Delogu. Dopo il trionfo della coppia a Ballando con le Stelle, si era parlato parecchio di un possibile flirt in corso (anche se Delogu aveva allontanato i sospetti con dichiarazioni eloquenti). Ma ora è stato lo stesso Perotti, senza giri di parole, a mettere in chiaro davanti a Caterina Balivo i propri sentimenti verso la conduttrice. Ecco qui sotto tutti i particolari.

Andrea Delogu, la confessione di Nikita Perotti a La Volta Buona

Nel salotto di Caterina Balivo, Nikita Perotti ha raccontato di come la sua vita sia cambiata dopo il trionfo a Ballando con le Stelle 2025. "Post Ballando? Alla grande. I miei familiari sono molto contenti", ha ammesso il ballerino con evidente soddisfazione. Il programma di Milly Carlucci ha avuto ricadute positive, per Perotti, anche sul fronte lavorativo. Tra i progetti che lo vedono impegnato c’è infatti La Porta Magica, show dove ancora una volta si trova ad affiancare Andrea Delogu. Ed è proprio a proposito della conduttrice che Nikita si è confessato.

"Sto lavorando con lei e le voglio un bene immenso", ha spiegato, sottolineando che per lui la differenza di età – 21 anni da una parte, 43 dall’altra – non è affatto un ostacolo. "Per me non è un problema, se due persone si amano è giusto che si amino". Allo stesso tempo, però, il ballerino ha voluto definire la natura del loro legame con parole molto precise.

Il chiarimento sul rapporto con Andrea Delogu

"Per Andrea provo un amore di amicizia, di fratellanza", ha chiarito Nikita Perotti a La Volta Buona. "Abbiamo passato tante cose insieme, le voglio un bene dell’anima: per me è importante". Insomma, il suo è stato un modo per marcare il confine tra l’intensità del sentimento, che nessuno nega, e l’assenza di una vera relazione sentimentale. D’altro canto, la posizione di Andrea Delogu sul rapporto con Perotti era stata già espressa con grande chiarezza in una diretta Instagram di fine dicembre. Dove i due avevano risposto esplicitamente alle domande insistenti dei fan. Alla richiesta "Perché voi due non state insieme?", la conduttrice aveva replicato: "Perché io ho 43 anni, lui 21. Il problema non è la differenza d’età, ma la sua età".

Non sembrano esserci dubbi, quindi, sulla natura del rapporto che lega Delogu e Perotti. Anche se è vero che spesso le amicizie profonde sfociano in qualcosa di più importante. E i fan del duo, adesso, non perderanno certo la speranza di vederli insieme, magari in un giorno non troppo lontano.

