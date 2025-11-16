Andrea Delogu commuove a Ballando: “Questa è l’ultima volta che parlo di mio fratello”
Andrea Delogu torna in pista a Ballando con le Stelle e commuove il pubblico parlando del fratello morto nel tragico incidente.
L’ottava puntata di Ballando con le Stelle è stata segnata da un momento di profonda commozione quando Andrea Delogu, prima di esibirsi con Nikita Pedrotti, ha deciso di affrontare pubblicamente il dolore più grande della sua vita: la scomparsa improvvisa di suo fratello Evan. Le sue parole, intense e lucide, hanno attraversato lo studio con una forza emotiva rara.
Andrea Delogu parla del fratello a Ballando, momento commovente per il pubblico
Ricordando quel tragico 29 ottobre, la conduttrice ha spiegato come una telefonata di suo padre abbia spezzato per sempre ogni equilibrio. "È venuto a mancare mio fratello all’improvviso in un incidente", ha raccontato. "La vita è cambiata per sempre, e la notizia me l’ha data mio padre con una delicatezza che non smetterò mai di ringraziare".
Delogu ha descritto Evan come un ragazzo nel pieno dei suoi sogni, pronto a iniziare una nuova fase della vita: "A 18 anni la vita diventa quella che hai sempre immaginato, quella che vedi nelle serie tv. Le cose stavano cambiando per lui". Il ricordo è inciso in ogni parola: "Lui era un pezzo di me, lo era prima e lo è adesso".
Con grande fermezza, la conduttrice ha poi tracciato un confine necessario: "Questa è l’ultima volta che parlo di mio fratello davanti a una telecamera. È l’ultima volta che racconto quello che è successo, perché non c’è altro da dire. Questo lutto deve diventare privato". Un passaggio pronunciato con una consapevolezza matura, frutto di un percorso che non si conclude mai davvero.
Andrea Delogu ha spiegato anche perché ha scelto di tornare al lavoro: "Quando resto a casa tutto diventa ingestibile", ha confidato parlando del suo dolore, quella casa dove Evan sarebbe venuto a vivere con lei "Entrare nel mondo, concentrarmi sulla coreografia, studiare, sudare: questo mi fa bene. La mia testa si riempie di altro e, finché succede, sono contenta". Accanto alla vulnerabilità, però, c’è anche la responsabilità verso gli altri: "Non posso cedere, perché ci sono persone che hanno bisogno di vedere in me un po’ di forza". Il suo obiettivo ora è semplice e allo stesso tempo complesso: "Voglio tornare a sorridere. Dopo di questo, però, il mio dolore rimarrà soltanto mio".
Subito dopo queste parole, Andrea Delogu e Nikita Pedrotti hanno portato in scena un valzer elegante e carico di significato sulle note di "Balorda Nostalgia", conquistando pubblico e giuria e assicurandosi la vittoria della puntata. Il pubblico da casa l’ha votata in massa e anche dei commenti social ha fatto trasparire tutta l’emozione per il momento di straordinaria verità regalato dalla conduttrice.
Il racconto della conduttrice resterà uno dei momenti più intensi di questa edizione: un gesto di verità che ha trasformato il dolore in testimonianza, e che continuerà a risuonare, anche ora che Andrea ha deciso di custodire il suo lutto nel silenzio della sfera privata.
