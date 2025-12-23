Andrea Delogu come Bianca Guaccero, svolta in Rai dopo il successo a Ballando con le stelle: cosa farà La vittoria al noto show di ballo potrebbe aprire le porte alla conduttrice verso un 2026 ancor più ricco di progetti e soddisfazioni.

Che Ballando con le stelle sia un’ottima vetrina è ormai assodato, a maggior ragione nel momento in cui si riesce a trionfare alzando la coppa del primo posto. Se l’edizione dell’anno scorso ha decretato la vittoria di Bianca Guaccero con Giovanni Pernice, quest’anno abbiamo assistito al meraviglioso percorso e al trionfo di Andrea Delogu con Nikita Perotti. Due donne e conduttrici dello spettacolo italiano già molto amate che hanno dimostrato di avere un grande talento anche nel ballo. Chissà allora che anche il loro percorso successivo non possa essere simile: scopriamo di più.

Bianca Guaccero, il successo dopo Ballando con le stelle

Per Bianca Guaccero partecipare a Ballando con le stelle ha significato moltissimo. Prima di tutto, ricordiamo che Bianca ha trovato l’amore, fidanzandosi proprio con il partner di ballo Giovanni Pernice. In aggiunta, dopo un periodo abbastanza complicato dal punto divista lavorativo, la vittoria a Ballando le ha permesso di vivere una fase di grande rinascita e successo dal punto divista della sua carriera. Nei mesi successivi abbiamo infatti visto Bianca alla conduzione del programma Dalla strada al palco con Nek, del PrimaFestival con Mariasole Pollio e Gabriele Corsi, e dello spin-off estivo di successo Techetechetè TopTen.

Andrea Delogu, svolta in Rai dopo il successo a Ballando con le stelle

Ad oggi, pare proprio che anche per la bella e talentuosa Andrea Delogu si stia prospettando un percorso molto simile a quello di Bianca Guaccero. Nonostante due ‘rivali’ veramente fortissime, ovvero Francesca Fialdini e Barbara D’Urso, Andrea Delogu è riuscita a trionfare grazie alla bravura, alla tenacia, alla forza che ha dimostrato dall’inizio alla fine (anche in un tragico momento) e all’emozione che è riuscita a portare sul palco. Nonostante fosse già una conduttrice molto amata, i riflettori su di lei si sono accesi ancora di più e dalle ultime indiscrezioni pare che siano già molte le proposte di lavoro per il 2026.

Andrea proseguirà sicuramente con il suo programma La Porta Magica su Rai 2, che continua a registrare ottimi risultati, ma per lei potrebbero arrivare anche nuovi e sorprendenti progetti. Attualmente, il suo nome è presente anche tra le possibili co-conduttrici del Festival di Sanremo 2026, ma non è escluso che il prossimo anno possa esserle affidato anche un nuovo show in daytime o addirittura in prime time. Ciò che è certo è che la Rai non si farà sfuggire l’occasione di far brillare ancora di più il suo diamante più splendente del momento.

