Andrea Delogu, chi è il nuovo fidanzato Alessandro Marziali (altro che Nikita Perotti) La conduttrice e il suo maestro di ballo non sono una coppia: a conferma arriva anche una paparazzata e un bacio con un uomo misterioso.

Mara Fratus Giornalista Nella mia vita non possono mancare, il silenzio, il mare e Il Libro dell'inquietudine sul comodino, insieme a un romanzo di Zafon.

CONDIVIDI

Da quando Ballando con le Stelle è iniziato, era il 27 settembre 2025, la sintonia tra Andrea Delogu e Nikita Perotti è stata sotto gli occhi di tutti. Tantissimi spettatori e fan hanno sperato che tra loro ci fosse più di una bella amicizia, ma le parole della conduttrice hanno chiarito il loro legame: "Non stiamo insieme! Ci vogliamo molto bene. C’è un legame molto forte e un sentimento tanto profondo. Sono tanto felice e il nostro rapporto non finirà qui dentro", ha detto rispondendo a Selvaggia Lucarelli nel corso della seconda semifinale del dancing show. Ora, a conferma che Delogu e il ballerino non siano una coppia, arriva anche una paparazzata di Chi. Il settimanale ha fotografato la concorrente di Ballando mentre si trovava a cena con un uomo misterioso, Alessandro Marziali. Scopriamo chi è e cosa c’è tra loro.

Chi è Alessandro Marziali, il nuovo fidanzato di Andrea Delogu

Dopo la fine della storia con Luigi Bruno, il legame speciale con Nikita Perotti aveva fatto sperare ai fan che Andrea Delogu avesse ritrovato l’amore. Tra la concorrente di Ballando e il suo maestro, infatti, è nato qualcosa di molto speciale, che va ben aldilà del rapporto professionale sotto i riflettori. Tuttavia non pare essere una questione romantica, e la conduttrice ha chiarito che non sono una coppia. A conferma di questo anche il servizio apparso su Chi, dove si vede Delogu in compagnia di un uomo, Alessandro Marziali. I due sono stati paparazzati dal settimanale durante una cena, a cui è seguita una passeggiata con il cane di lei, terminata sotto casa di lui con un bacio: "Quello che la Delogu scambia con Alessandro Marziali in queste foto, infatti, è proprio un bacio. E non metaforico", scrive il giornale.

Vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime news su TV, personaggi e gossip? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

"Alessandro, vediamo dal profilo Instagram (seguito dalla Delogu), spazia fra Milano, Ponza, Capri, Parigi, Formentera, Zanzibar, e posta spesso foto con la madre. Un altro cuore di panna. Per la finale di Ballando suggeriamo a Nikita un ‘tango della gelosia'", si legge ancora su Chi. Di quest’uomo misterioso non si sa molto altro, non appartiene al mondo dello spettacolo e quelle pochissime informazioni arrivano dai social. E proprio sul web, in fan che speravano in una ship tra Delogu e Perotti hanno il cuore infranto: "Mi hanno appena ammazzato la nave sto per morire", "Devo dire che non me l’aspettavo, mi sembra tutto un po’ .. strano".

Potrebbe interessarti anche