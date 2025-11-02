Andrea Delogu assente a Ballando con le stelle, il dolore del web e le proteste dopo la puntata: “Scelta infelice” Assente per lutto a Ballando con le stelle, Andrea Delogu riceve un messaggio da Milly Carlucci in diretta, ma la gestione del momento divide il pubblico.

Mentre Andrea Delogu resta chiusa nel proprio dolore per la tragica perdita del fratello Evan, ieri sera il carrozzone di Ballando con le stelle è andato avanti con la sesta puntata stagionale (QUI le pagelle). Alla diretta mancava ovviamente la showgirl di Cesena, la cui partecipazione al dance show di Rai 1 resta in bilico. Nel frattempo, anche il suo programma pomeridiano su Rai 2 – La porta magica – è stato momentaneamente sospeso da Viale Mazzini. Durante la puntata, Milly Carlucci si è emozionata inviando in diretta un tenero messaggio ad Andrea. Tuttavia, sul web sono esplose le polemiche per il modo in cui la trasmissione ha gestito l’assenza della concorrente. Ecco perché.

Andrea Delogu assente a Ballando con le stelle: le parole di Milly Carlucci

Il nodo della discordia riguarda i tempi con cui Milly Carlucci ha affrontato il tema Delogu. La tragedia che ha colpito la conduttrice dai capelli rossi ha profondamente scosso l’opinione pubblica, diventando uno degli argomenti più commentati sui social. Molti fan si chiedevano quale sarebbe stato il destino di Andrea a Ballando con le stelle, ma a far discutere è stata la decisione degli autori di parlarne solo dopo oltre mezz’ora di trasmissione, al termine dello spareggio tra Beppe Convertini e la Signora Coriandoli.

«Come sapete, Andrea ha vissuto una tragedia, un lutto gravissimo al quale tutti noi abbiamo partecipato – ha detto Milly Carlucci con voce rotta dalla commozione –. Nikita (Perotti, il suo maestro; ndr) è stato ieri al funerale del fratello di Andrea in rappresentanza di tutti noi. Andrea, non abbiamo parole per lenire un dolore così grande. Ma sappi che ti vogliamo un bene immenso e che ti aspettiamo a braccia aperte: vogliamo farti sorridere ancora».

Le reazioni del web al ricordo ‘ritardato’

Le parole della conduttrice hanno commosso molti telespettatori, ma la scelta di non aprire la puntata parlando subito di Andrea Delogu non è piaciuta a parte del pubblico. C’è chi ha scritto: "La scelta autoriale di Ballando di mandare il messaggio ad Andrea a mezz’ora dall’inizio della puntata PESSIMA. Hanno toppato alla grande", oppure: "Sinceramente potevano dire due parole per Andrea Delogu ad inizio puntata, prima degli applausi e della sigla. Un’intro silenziosa per rispetto e vicinanza al dolore di una delle concorrenti più amate dell’edizione, oltre che collega Rai", e ancora: "Prima risate ilarità poi così a circa mezz’ora dall’inizio il saluto ad Andrea Delogu, scelta un po’ azzardata il come è stato fatto e tempo un nano secondo si ride così a buffo, son alquanto basito". Le proteste dei social sono fioccate, così come chi ha sottolineato la scelta discutibile della scaletta della sesta puntata di Ballando con le stelle: "La scelta di non dire nulla a inizio puntata sulla perdita di Andrea Delogu è a dir poco sconcertante. Sorrisoni fuori luogo". Da segnalare, comunque, anche diversi messaggi di utenti che hanno apprezzato le parole di Milly Carlucci "La voce spezzata di milly, il viso di nikita distrutto, l’applauso scrosciante del pubblico e il silenzio dello studio senza spettacolarizzare nulla. Un forte abbraccio ad andrea delogu che possa arrivarti tutto questo affetto", ha scritto un utente a cui è piaciuto il modo discreto con cui il programma si è schierato al fianco della Delogu.

Il futuro di Andrea Delogu a Ballando con le stelle

Resta ora da capire quale sarà il futuro di Andrea Delogu nello show del sabato sera di Rai 1. Nelle prime cinque puntate dell’edizione 2025 è stata una delle concorrenti più amate e apprezzate dal pubblico, ma la Rai non farà alcuna pressione per il suo ritorno in pista. I vertici di Viale Mazzini hanno lasciato alla conduttrice piena libertà di scelta in questo momento di profondo dolore: deciderà lei se e quando tornare nel cast di Ballando con le stelle. Stesso discorso per il suo ritorno alla guida de La porta magica, in onda nei giorni feriali alle 17 su Rai 2. Per il momento, la messa in onda del programma è sospesa, e la guida tv ufficiale di RaiPlay indica in quella fascia oraria repliche della serie Candice Renoir, da domani fino a venerdì 7 novembre.

