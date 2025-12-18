Andrea Delogu, panico prima della finale di Ballando con le stelle: “Non voglio rovinarlo”, c’entra Nikita Perotti Alla vigilia della finale di Ballando con le stelle, Andrea Delogu confessa ansia e paure: tra prove difficili, rumors e il legame con Nikita Perotti.

Virginia Destefano Social Media Manager & Copywriter Una passione smisurata per le serie TV. Laurea in Cinema, Televisione e New Media, videomaking e scrittura sono il mio passatempo preferito.

Andrea Delogu si prepara a vivere uno dei momenti più intensi della sua avventura a Ballando con le stelle. Alla vigilia della finalissima, la conduttrice ha condiviso sui social uno stato d’animo fatto di emozione, tensione e tanta voglia di non sbagliare. Dopo settimane complesse, segnate da problemi di salute e da un carico emotivo non indifferente, l’ansia sembra aver preso il sopravvento. Al centro di tutto c’è Nikita Perotti, il suo maestro di ballo, con cui ha costruito un percorso artistico molto apprezzato dal pubblico. E mentre i fan fanno il tifo per lei, Andrea confessa una paura precisa: rovinare un lavoro che sente speciale.

Ballando con le stelle: Andrea Delogu tra difficoltà e determinazione

Il cammino di Andrea Delogu a Ballando con le stelle non è stato affatto semplice. Nonostante sia considerata una delle favorite alla vittoria finale, insieme a Bianca Guaccero Fialdini e Barbara d’Urso, la conduttrice ha dovuto affrontare ostacoli personali e fisici importanti. Dalla dolorosa perdita del fratello a un improvviso malessere che l’ha costretta a ricorrere alle cure mediche dopo la semifinale, ogni passo verso la finale è stato conquistato con grande forza di volontà.

Negli ultimi giorni, inoltre, le prove non sono andate come previsto. Andrea stessa ha raccontato di una settimana complicata, con poco tempo per allenarsi e tanta pressione addosso. Nonostante questo, la voglia di dare il massimo non è mai venuta meno. Il pubblico ha premiato la sua autenticità e la sua capacità di mettersi in gioco, rendendola una delle concorrenti più amate di questa edizione.

Nikita Perotti e l’ansia prima della finale: "Non voglio rovinare la coreografia"

Al centro delle preoccupazioni di Andrea Delogu c’è Nikita Perotti, il ballerino professionista che l’ha accompagnata fino alla finale. Il loro affiatamento in pista è stato evidente sin dall’inizio, tanto da alimentare, nelle scorse settimane, voci su un possibile legame che andasse oltre la danza. Rumors che si sono però ridimensionati dopo la diffusione di alcune immagini che ritraggono la Delogu in compagnia di un presunto nuovo partner.

Ciò che resta saldo, però, è il rapporto professionale e umano con Nikita. Sui social, Andrea ha raccontato con ironia e sincerità la sua ansia: poche prove, una coreografia impegnativa e la paura di non essere all’altezza del lavoro del suo maestro. "Non voglio rovinare nulla", è il messaggio che traspare chiaramente dalle sue parole, tra autoironia e concentrazione.

